CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Επίσκεψη του νέου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης στον Περιφερειάρχη Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 13/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης και ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος επισκέφθηκαν σήμερα Πέμπτη τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν στην αστυνόμευση και ασφάλεια της Κρήτης ενώ επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΛ.ΑΣ και την Περιφέρεια Κρήτης.

ΧΡΥΣΟΣ

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ευχαριστώντας για την επίσκεψη και την ενημέρωση τον Υποστράτηγο Γεώργιο Δούκη και τον Ταξίαρχο Παρασκευά Χηνόπουλο, ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει την ΕΛ.ΑΣ. στο νησί με την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού που θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πλευρά τους τόσο ο κ. Δούκης όσο και ο κ. Χηνόπουλος ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την διαχρονική και ουσιαστική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο Κρήτης.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 13/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ξεκινά άμεσα η εκπόνηση μελέτης για το νέο Διοικητήριο Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο

13/02/2026

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 15/2 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

13/02/2026

Ενας νέος κοινόχρηστος χώρος αναψυχής και παιχνιδιού δημιουργείται στη Νέα Αλικαρνασσό

13/02/2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με μέλη του Δ.Σ της Ε.Θ.Ο.Α.Ν

13/02/2026

Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στο Παλαίκαστρο για νέα αντιπλημμυρικά έργα

12/02/2026

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Κρήτης για το 2026

12/02/2026

Δυναμική παρουσία της Κρήτης στην έκθεση «REISEN & CARAVANING 2026» στο Αμβούργο

12/02/2026

Η Κρήτη στις εργασίες του ευρωπαϊκού έργου TRANSCEND για τη λειψυδρία

12/02/2026

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο Γυμνάσιο Κριτσάς

12/02/2026

Η δικαίωση μιας διαχρονικής διεκδίκησης για τη Μίλατο | του Μανόλη Λεμπίδη

12/02/2026
Back to top button