Επίσκεψη του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο επισκέφθηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, στο πλαίσιο της διαρκούς εξωστρέφειας και της ανάπτυξης συνεργειών με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς της Κρήτης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Παναγιώτης Νεκτάριος, και ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης, Στυλιανός Παπαδάκης.

Ο Σεβασμιώτατος καλωσόρισε θερμά τον Πρύτανη και ακολούθησε εκτενής συζήτηση, διάρκειας περίπου μίας ώρας, σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με επίκεντρο ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Εκκλησίας της Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κοινωνική αποστολή που επιτελούν οι δύο θεσμοί και στις δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών με κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρύτανης συνεχάρη τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ευγένιο για τις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση φαινομένων βίας και νεανικής παραβατικότητας στην Κρήτη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των θεσμών για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η συζήτηση επεκτάθηκε επίσης σε πεδία συνεργασίας αναπτυξιακού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού και η ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας που διαθέτει το ΕΛΜΕΠΑ σε ζητήματα που σχετίζονται με έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης υποδομών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά. Μεταξύ των πεδίων που τέθηκαν προς διερεύνηση περιλαμβάνονται εφαρμογές και παρεμβάσεις που αφορούν το πράσινο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και ακουστικές και ηλεκτρακουστικές μελέτες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Ναού.

Εξετάστηκε επίσης η προοπτική ανάπτυξης συνεργασίας με την Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ιδιαίτερα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη βυζαντινή μουσική παράδοση, την έρευνα και την εκπαίδευση, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής δυναμικής και της ακαδημαϊκής διασύνδεσης των δύο Ιδρυμάτων.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και, ειδικότερα, στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και στα νέα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας που ανακύπτουν από την ανάπτυξη και την ευρεία εφαρμογή της. Επισημάνθηκε η σημασία ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Εκκλησίας και της κοινωνίας για τις προκλήσεις που δημιουργεί η νέα τεχνολογική πραγματικότητα και για την υπεύθυνη αξιοποίησή της με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ είχε επίσης τη χαρά να συναντήσει τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο πρώην Κρήτης κ. Ειρηναίο και να λάβει την ευλογία του.

Η συνάντηση ανέδειξε το κοινό ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της Εκκλησίας της Κρήτης, με έμφαση στην κοινωνική προσφορά, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επιστήμη και την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας.