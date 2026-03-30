Επίσκεψη του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. Κωσταντίνου Σκρέκα και του Γραμματέα Οργανωτικού Ν.Δ. Στυλιανού Κονταδάκη στον Αγ. Νικόλαο και τη Νεάπολη

Στο πλαίσιο του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης, στελέχη του κόμματος θα επισκεφθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου τον Άγιο Νικόλαο και τη Νεάπολη Λασιθίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε επιχειρήσεις, επαφές με πολίτες, ενημέρωση για την πορεία των έργων στον ΒΟΑΚ, καθώς και συνάντηση με Δημάρχους της Π.Ε. Λασιθίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση στελεχών και μελών της παράταξης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ.

Στις δράσεις θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Γραμματέας Οργανωτικού και Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου της ΝΔ κ. Στυλιανός Κονταδάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, οι Πρόεδροι των ΔΗΜ.ΤΟ., κομματικά στελέχη/μέλη της ΔΕΕΠ & ΔΗΜ.ΤΟ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων.

Παράλληλα, απευθύνεται πρόσκληση στα μέλη της παράταξης για το Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 και ώρα 17:30 στο Ηράκλειο, (ξενοδοχείο TUI MAGIC LIFE CANDIA MARIS, αίθουσα “ΜΙΝΟS”) παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των μελών της παράταξης θα διατεθούν λεωφορεία από Σητεία, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Νεάπολη.