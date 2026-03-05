CAFE MELI
Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου – Δωρεά κιτ ρομποτικής

5 Μαρτίου 2026
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης όπου και παρέδωσε εκπαιδευτικό κιτ ρομποτικής. Η δωρεά της Π.Ε. Λασιθίου εντάσσεται στις δράσεις ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προώθησης των νέων τεχνολογιών στη σχολική κοινότητα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τη διεύθυνση του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας τη σημασία της εξοικείωσης των παιδιών με την τεχνολογία, τη ρομποτική και τις δεξιότητες του μέλλοντος.

Το κιτ ρομποτικής που παραδόθηκε θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εργαστηρίων, δίνοντας τη δυνατότητα γνωριμίας με βασικές αρχές προγραμματισμού, μηχανικής και δημιουργικής σκέψης μέσα από βιωματική μάθηση.

Η πρωτοβουλία για τη διάθεση των κιτ ρομποτικής προήλθε από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργο Πιτσούλη με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στα σχολεία.

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Παιδεία Δια Βίου Μάθησης Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού Μιχάλης Κλώντζας και ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Μαμάκης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης ανέφερε, ότι  η στήριξη της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των καινοτόμων δράσεων αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια, καθώς επενδύει στο μέλλον των παιδιών και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τα βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου ευχαρίστησαν θερμά για την πρωτοβουλία και τη σημαντική προσφορά, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δράσεις ενισχύουν ουσιαστικά το εκπαιδευτικό έργο και δημιουργούν νέες δυνατότητες μάθησης.

