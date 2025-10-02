CAFE MELI
Επίσκεψη εργασίας στην Κρήτη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών

02/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2025
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, θα επισκεφθεί την Κρήτη την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων εργασίας με τους τοπικούς φορείς. Αντικείμενο των συναντήσεων και των επισκέψεων του Υφυπουργού είναι η πορεία των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι.

Την Παρασκευή, ο κ. Ταχιάος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, θα επισκεφθούν τα Χανιά και το Ρέθυμνο και θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στις εργασίες παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας και στα εργοτάξια των εν εξελίξει έργων στα τμήματα Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ο Υφυπουργός θα επισκεφθεί τους Δήμους Μαλεβιζίου και Ηρακλείου, και το εργοτάξιο του νέου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας έχει καλέσει σε συνάντηση εργασίας τους βουλευτές Ηρακλείου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τους Δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, προκειμένου στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) να παρουσιάσουν την μελέτη επιλογής της θέσης εγκατάστασης του ραντάρ του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι και να απαντήσουν σε όλα τα ζητήματα που έχουν εγερθεί σχετικά.

02/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/10/2025
