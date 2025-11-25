CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Επιμελητήριο Λασιθίου – Επιτυχημένη ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πρακτικές εφαρμογές της στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Το Επιμελητήριο Λασιθίου πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 24/11/2025 το σεμινάριο με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: ΑΙ Εργαλεία & Πρακτικές Εφαρμογές στη Λειτουργία των Μικρομεσαίων & Ατομικών Επιχειρήσεων», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια του τετράωρου σεμιναρίου παρουσιάστηκαν, σε απλή και κατανοητή μορφή, οι βασικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι σύγχρονες τάσεις και τα πιο διαδεδομένα εργαλεία ΑΙ, όπως το ChatGPT, το Gemini και άλλες εφαρμογές που μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρακτικές χρήσεις της ΤΝ σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, ο τουρισμός, η εξυπηρέτηση πελατών, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και στη δημιουργία περιεχομένου και υλικού προβολής.

ΧΡΥΣΟΣ

Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιάννης Αγγελάκης, έμπειρο στέλεχος στον χώρο των digital & interactive media, με μακρά πορεία σε μεγάλους οργανισμούς, εκτεταμένη διδακτική εμπειρία και ιδρυτής της Engage Media. Με τη μεταδοτικότητα και την πρακτική του προσέγγιση, ανέδειξε τις πραγματικές δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρήσεις, δίνοντας χρήσιμες κατευθύνσεις, παραδείγματα και εργαλεία που οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα.

Η ανταπόκριση των μελών και η ενεργή συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν την ανάγκη και τη σημασία τέτοιων δράσεων, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τόπου μας.

NOVA

Το Επιμελητήριο Λασιθίου θα συνεχίσει σταθερά να υλοποιεί δράσεις που προωθούν την επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την εξωστρέφεια, υποστηρίζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του και προσφέρουν σύγχρονη ενημέρωση για όλα τα νέα εργαλεία και τις εξελίξεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Με συνέπεια και προγραμματισμό, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις του Λασιθίου, δημιουργώντας ευκαιρίες, ενισχύοντας τις δυνατότητες τους και χτίζοντας το μέλλον της τοπικής επιχειρηματικότητας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Συνεχίζεται για 4 ακόμα χρόνια η λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών του Δήμου Ηρακλείου

25/11/2025

Ίδρυση Ελληνοκινεζικού Ερευνητικού Κέντρου για τον Τουρισμό και την Πολιτιστική Κληρονομιά από το ΕΛΜΕΠΑ

25/11/2025

Αποτελέσματα έρευνας για τον Τουρισμό Υπαίθρου στην Κρήτη

25/11/2025

«Στην Πράξη»: Κινδυνεύουν οι χρηματοδοτήσεις των ΣΒΑΑ

25/11/2025

Γ. Πλακιωτάκης: Άμεση ενίσχυση της Ιεράπετρας για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών

25/11/2025

Διακοπή ρεύματος στις 27/11 σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

25/11/2025

Χανιά: Στη ΜΕΘ 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Κίσσαμο

25/11/2025

Η απονομή βραβείων στον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου

25/11/2025

Αγιος Νικόλαος, ΒΟΑΚ: Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στις 25/11

24/11/2025
baby moro

Χανιά: Ταρίφα έως 150.000 ευρώ για παρένθετες μητέρες, όλο το βούλευμα

24/11/2025
Back to top button