Επιμελητήριο Λασιθίου – Επιτυχημένη ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις πρακτικές εφαρμογές της στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Λασιθίου πραγματοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 24/11/2025 το σεμινάριο με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: ΑΙ Εργαλεία & Πρακτικές Εφαρμογές στη Λειτουργία των Μικρομεσαίων & Ατομικών Επιχειρήσεων», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια του τετράωρου σεμιναρίου παρουσιάστηκαν, σε απλή και κατανοητή μορφή, οι βασικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι σύγχρονες τάσεις και τα πιο διαδεδομένα εργαλεία ΑΙ, όπως το ChatGPT, το Gemini και άλλες εφαρμογές που μπορούν άμεσα να αξιοποιηθούν από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρακτικές χρήσεις της ΤΝ σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις, ο τουρισμός, η εξυπηρέτηση πελατών, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και στη δημιουργία περιεχομένου και υλικού προβολής.

Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Γιάννης Αγγελάκης, έμπειρο στέλεχος στον χώρο των digital & interactive media, με μακρά πορεία σε μεγάλους οργανισμούς, εκτεταμένη διδακτική εμπειρία και ιδρυτής της Engage Media. Με τη μεταδοτικότητα και την πρακτική του προσέγγιση, ανέδειξε τις πραγματικές δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρήσεις, δίνοντας χρήσιμες κατευθύνσεις, παραδείγματα και εργαλεία που οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα.

Η ανταπόκριση των μελών και η ενεργή συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν την ανάγκη και τη σημασία τέτοιων δράσεων, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τόπου μας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου θα συνεχίσει σταθερά να υλοποιεί δράσεις που προωθούν την επιχειρηματικότητα, ενισχύουν την εξωστρέφεια, υποστηρίζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του και προσφέρουν σύγχρονη ενημέρωση για όλα τα νέα εργαλεία και τις εξελίξεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν.

Με συνέπεια και προγραμματισμό, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις του Λασιθίου, δημιουργώντας ευκαιρίες, ενισχύοντας τις δυνατότητες τους και χτίζοντας το μέλλον της τοπικής επιχειρηματικότητας.