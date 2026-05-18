Εποικοδομητική συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τους προέδρους των Κοινοτήτων Νεάπολης, Κρούστα, Καλού Χωριού, Πρίνας

Σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, συνάντηση του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νεάπολης κ. Δημήτρη Γαλανάκη, Κρούστα κ. Μανώλη Λαθιωτάκη, Καλού Χωριού κ. Κώστα Τζαγκουρνή και Πρίνας κ. Μανώλη Καπαράκη, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής με τις τοπικές κοινότητες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των κοινοτήτων, καθώς και δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος επανέλαβε τη βούληση του Δήμου να στηρίξει τις κοινότητες και να συνδράμει, στο μέτρο του δυνατού και με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες και συνθήκες, στη διεκδίκηση και αξιοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, πέραν των ήδη εξασφαλισμένων πόρων μέσω του Δήμου.

Κοινή διαπίστωση του Δημάρχου και των 4 προέδρων αποτέλεσε η ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισμού για τη διεκδίκηση και προώθηση, πάντοτε θεσμικά και μέσω της Δημοτικής Αρχής, ζητημάτων των Κοινοτήτων. Με τελική στόχευση την εξεύρεση λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες κάθε κοινότητας.