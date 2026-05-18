CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Εποικοδομητική συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τους προέδρους των Κοινοτήτων Νεάπολης, Κρούστα, Καλού Χωριού, Πρίνας

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
18052026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στο Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, συνάντηση του Δημάρχου κ. Μανώλη Μενεγάκη με τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Νεάπολης κ. Δημήτρη Γαλανάκη, Κρούστα κ. Μανώλη Λαθιωτάκη, Καλού Χωριού κ. Κώστα Τζαγκουρνή και Πρίνας κ. Μανώλη Καπαράκη, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής με τις τοπικές κοινότητες.

ΧΡΥΣΟΣ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των κοινοτήτων, καθώς και δυνατότητες αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος επανέλαβε τη βούληση του Δήμου να στηρίξει τις κοινότητες και να συνδράμει, στο μέτρο του δυνατού και με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες και συνθήκες, στη διεκδίκηση και αξιοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, πέραν των ήδη εξασφαλισμένων πόρων μέσω του Δήμου.

SUNSTOP

Κοινή διαπίστωση του Δημάρχου και των 4 προέδρων αποτέλεσε η ανάγκη διαρκούς επικοινωνίας, συνεργασίας και συντονισμού για τη διεκδίκηση και προώθηση, πάντοτε θεσμικά και μέσω της Δημοτικής Αρχής, ζητημάτων των Κοινοτήτων. Με τελική στόχευση την εξεύρεση λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες κάθε κοινότητας.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

18052026

Σύμφωνο Συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και «Χαμόγελο του Παιδιού» για την διαχείριση φαινομένων που απειλούν τα παιδιά

18 Μαΐου 2026
18052026

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη

18 Μαΐου 2026

Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη

18 Μαΐου 2026

Κριτσά: Τον αναζητούσαν 2 μέρες – Τον βρήκαν νεκρό μέσα σε Airbnb

18 Μαΐου 2026

Πρόσληψη 150 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

18 Μαΐου 2026
spyridaki

Ερώτηση της Κατερίνας Σπυριδάκη στη Βουλή για τα Νοσοκομεία Λασιθίου

18 Μαΐου 2026
18052026

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 12ος Παγκρήτιος διαγωνισμός ελαιολάδου

18 Μαΐου 2026

Ενημέρωση σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων στην πόλη του Αγίου Νικολάου

17 Μαΐου 2026
200 euros

Σπείρα με ανήλικους «έσπρωχνε» πλαστά 200ευρα στο Ηράκλειο

16 Μαΐου 2026
16052026

Γενική συνέλευση στην Ελούντα παρουσία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη

16 Μαΐου 2026
Back to top button