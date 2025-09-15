CAFE MELI
Επικίνδυνες και Απαράδεκτες συνθήκες στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων

Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα όρια. Συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες, εξευτελιστικές.

Εκφράζουμε για άλλη μία φορά την έντονη ανησυχία μας και ζητούμε την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στους χώρους της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων, όπου φιλοξενούνται προσωρινά ταλαιπωρημένοι άνθρωποι — μεταξύ αυτών γυναίκες και μικρά παιδιά.

Οι τελευταίες ημέρες δημιούργησαν ένα ασφυκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για την έσχατη αντίδραση ανθρώπων που ζουν καθημερινά σε συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Υπενθυμίζουμε ότι οι εγκαταστάσεις της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων επιλέχθηκαν για την προσωρινή φύλαξη και για την μεταγωγή των ατόμων σε κλειστές δομές, έχουμε καταλήξει κάποιοι μετανάστες να κρατούνται παραπάνω από μήνα στον συγκεκριμένο χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση.

Σήμερα 15/09/2025 στις εγκαταστάσεις φιλοξενούνται προσωρινά 1.150 άνθρωποι, αριθμός που ξεπερνάει κατά πολύ τα ελάχιστα όρια ασφάλειας. Ενώ οι συνθήκες υγιεινής δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο . Οι διαμαρτυρίες των μεταναστών είναι συνέπεια όλων των παραπάνω καταστάσεων.

Για την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των προσωρινά φιλοξενούμενων, είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση εξεύρεση νέου, κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, ο οποίος να πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και αξιοπρέπειας.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ως προς την επίλυση του τόσο σοβαρού θέματος το οποίο έχει προκύψει.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων της ΟΑΚ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Χατζάκης Βαγγέλης

