Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη 4 και 5 Δεκεμβρίου

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα το Α.Α. 7/03-12-2025/1230 B ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ της ΕΜΥ/ΕΜΚ, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους και θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της Κρήτης αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 και όλη την Κρήτη την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα καθημερινά τακτικά δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα της Περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Υπενθυμίζουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες αυτοπροστασίας:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Ελέγξετε τις υδρορροές και τα φρεάτια αποστράγγισης του κτηρίου σας, ώστε να είναι καθαρά, χωρίς σκουπίδια, ξερά φύλλα, φερτά υλικά, κ.λπ.

Ασφαλίστε αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους, που μπορεί να παρασυρθούν και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ

Όταν ενημερωθείτε για επερχόμενη καταιγίδα, απομακρύνετε έγκαιρα οχήματα από επικίνδυνες περιοχές (παραπλεύρως ρεμάτων και οδών που στο παρελθόν έχουν πλημμυρίσει ή άλλες οδεύσεις όμβριων) που μπορεί να παρασυρθούν από τη ροή του νερού.

Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας, κατά το δυνατόν, στις απολύτως απαραίτητες οδικές μετακινήσεις. Σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα της οικίας ή της εργασίας σας.

Αποφύγετε την παραμονή σε υπόγειους χώρους.

Αν ξεσπάσει καταιγίδα ενώ οδηγείτε, ακινητοποιείστε το αυτοκίνητο σε κατάλληλο σημείο στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα / επιγραφές / εναέρια δίκτυα καλωδίωσης / πυλώνες, κ.λπ. Μείνετε μέσα και ανάψτε τα φώτα έκτακτης ανάγκης μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Εφοδιάσετε το όχημά σας με νερό, ξηρά τροφή και είδη ρουχισμού, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνετε εντός αυτού για όσο διαρκούν τα φαινόμενα.

Αν ξεσπάσει καταιγίδα ενώ εκτελείτε εργασίες στην ύπαιθρο, απομακρυνθείτε προς το υψηλότερο ασφαλές σημείο, μακριά από εγγειοβελτιωτικά κανάλια ή χειμάρρους, ιδανικά σε κτήριο.

Ανανεώσετε τις προμήθειες πρώτης ανάγκης (αναγκαία φάρμακα και λοιπό υγειονομικό υλικό, πόσιμο νερό, τροφή σε κονσέρβες, ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό, power-bank κινητού τηλεφώνου, κ.ο.κ.)

Φροντίστε από πριν για τους ευάλωτους στο περιβάλλον σας, π.χ. ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, εγκύους, ΑΜΕΑ κ.λπ.

ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Αν δεν το έχετε ήδη πράξει, εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο, π.χ. υπερκείμενος όροφος.

Θυμηθείτε να κλείσετε τον γενικό διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

Διακόψετε προληπτικά και την παροχή του υγραερίου, αν υφίσταται (φιάλη ή δεξαμενή).

Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (μεταλλικές σωλήνες σε κουζίνα/μπάνιο/βεράντες), καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή ρεύματος ή σημειώνονται κεραυνοπτώσεις.

Απομακρυνθείτε από την θάλασσα, ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού και αν είστε μέσα στο νερό βγείτε αμέσως έξω.

Σε εξωτερικούς χώρους, μείνετε μακριά από εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων, καθώς

η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών,

εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα ή φρεάτια, κατεστραμμένες γέφυρες, λασπορροές, φερτά υλικά, καταπτώσεις ή κατολισθήσεις, κ.λπ.

τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει απορρίμματα και νεκρά ζώα.

Φροντίσετε ώστε οι ενέργειές σας να μην παρεμποδίζουν την πρόσβαση και την ομαλή δράση των επιχειρήσεων διάσωσης.

Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν ήδη σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων, ακόμη και μετά από μέρες.

Μην αποκαταστήσετε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος, αν δεν ενημερωθείτε αρμοδίως ότι είναι ασφαλές να το πράξετε.

Μην καταναλώνετε πόσιμο νερό, πριν ελεγχθεί υγειονομικά το δίκτυο ύδρευσης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΙΡΛΑΝΔΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ! Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας!

Σημεία στο οδικό δίκτυο, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα, αλλά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόζεται τσιμεντόστρωση, ονομάζεται ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλές γέφυρες μετατρέπονται και αυτές σε ιρλανδικές διαβάσεις, στην αιχμή του πλημμυρικού κύματος.

Μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο!

Μην υπερτιμάτε τις δυνατότητες του οχήματος!

Γυρίστε πίσω!

Αν το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, εγκαταλείψτε το πριν παρασυρθεί και αναζητείστε σταθερό καταφύγιο.

Οι πόρτες των οχημάτων που κατακλύζονται από ύδατα δεν ανοίγουν, λόγω της πίεσης του νερού. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανοίγουν ούτε τα παράθυρα, κρατείστε την ψυχραιμία σας, αφαιρέσετε το προσκέφαλο του καθίσματος και χρησιμοποιήστε το για να σπάσετε το παράθυρο και να εξέλθετε του οχήματος.

Λάβετε υπόψη σας ότι το τελευταίο τμήμα του αυτοκινήτου που βυθίζεται είναι το πίσω παρμπρίζ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ

Οι καταιγίδες συνοδεύονται συχνά από κεραυνούς που παρατηρούνται μέχρι και 15 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εντονότερης βροχόπτωσης. Αν ακούτε τις βροντές σημαίνει ότι βρίσκεστε σε περιοχή που ίσως να κινδυνεύετε από κτύπημα κεραυνού.

Για να υπολογίσετε την απόσταση ενός κεραυνού από τη θέση σας, μετρείστε σε δευτερόλεπτα το χρόνο από τη στιγμή που θα δείτε τη λάμψη της αστραπής μέχρι να ακουστεί ο ήχος του κεραυνού. Διαιρέστε τα δευτερόλεπτα με τον αριθμό τρία για να υπολογίσετε την απόσταση σε χιλιόμετρα.

Για να προφυλαχθείτε από τους κεραυνούς:

Μείνετε μακριά από δένδρα.

Αποφύγετε οποιαδήποτε μορφή μεταλλικού σύρματος ή καλωδίου (π.χ. τους τηλεφωνικούς στύλους). Μην χρησιμοποιείτε ποδήλατα, δίκυκλα ή μοτοσικλέτες.

Απομακρυνθείτε από παραθαλάσσιες περιοχές και μάζες νερού και αναζητήστε καταφύγιο σε κάποιο κοντινό κτήριο. Αν είστε σε μικρό σκάφος ή κολυμπάτε, βγείτε στη στεριά και βρείτε καταφύγιο αμέσως.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, σταματήστε στην άκρη του δρόμου μακριά από δέντρα, πυλώνες ή άλλες κατασκευές και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα έκτακτης ανάγκης. Κλείστε τα παράθυρα και αποφύγετε την επαφή με τον μεταλλικό κλωβό του αυτοκινήτου.

Αν βρίσκεστε ψηλά (λόφο / βουνό / οροφή κτηρίου), κατεβείτε χαμηλότερα.

Αν βρίσκεστε σε επίπεδη έκταση και νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος), πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας (κλειδιά, κέρματα).

Αν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο, απομακρυνθείτε από τα παράθυρα, τις πόρτες, τα σώματα καλοριφέρ και κάθε είδους μεταλλικών σωληνώσεων. Μην ακουμπάτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. ψυγείο, στεγνωτήρας μαλλιών) γιατί ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος και μείνετε μακριά από βρύσες, μπανιέρες και νιπτήρες.

Προστατεύστε από την υπέρταση τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές αποσυνδέοντάς τις από την πρίζα, εκτός αν έχετε εγκαταστήσει στο κύκλωμα ειδική προστασία.

Αν κάποιος κοντά σας κτυπηθεί από κεραυνό

Ειδοποιήστε αμέσως το ΕΚΑΒ, τηλ. 166, αναφέροντας ότι υπάρχει θύμα από πτώση κεραυνού.

Αν το θύμα δεν αναπνέει, και έχετε τις κατάλληλες γνώσεις, επιχειρήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Οι άνθρωποι που έχουν κτυπηθεί από κεραυνό δεν φέρουν φορτίο και μπορείτε να τους ακουμπήσετε άφοβα.

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης

Προφυλαχθείτε αμέσως και μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η χαλαζόπτωση τελείωσε.

Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Λάβετε υπόψη σας, ότι η χαλαζόπτωση σε συνθήκες αστάθειας της ατμόσφαιρας, συνήθως οδηγεί στη συνέχεια σε τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Δείτε τη βατότητα του οδικού δικτύου και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

https://www.astynomia.gr/ektaktes-kykloforiakes-rythmiseis/ektakta_symvanta/

Ακολουθείστε τις υποδείξεις των Αρχών και πληροφορηθείτε μόνο από επίσημες πηγές.

ΔΕΙΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ στο CivilCrete Τάλως App :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ