Επίκαιρη ερώτησης Κ. Σπυριδάκη στην Βουλή για την Ελαιοπαραγωγή στον Νομό Λασιθίου

Στη Βουλή φέρνει εκ νέου, με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Τσιάρα, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, το οξύ πρόβλημα της κατάρρευσης της ελαιοπαραγωγής στο Νομό Λασιθίου και την απουσία ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία.

Όπως επισημαίνει στην Ερώτησή της, «το τελευταίο διάστημα η ελαιοπαραγωγή στο Νομό Λασιθίου βιώνει μια πρωτοφανή κρίση. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν δραματική μείωση της παραγωγής εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας, της υψηλής θερμοκρασίας, αλλά και της έξαρσης του δάκου».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, «φέτος η παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη αναμένεται να μειωθεί κατά 15–20%, ενώ σε πολλές περιοχές του Λασιθίου η απώλεια αγγίζει το 65–70% της κανονικής παραγωγής».Η εικόνα, όπως περιγράφουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, είναι τραγική: εγκατάλειψη της ελαιοκομίας και έλλειψη προοπτικής.

Η Βουλευτής αναδεικνύει ότι αυτή η κατάσταση «οδηγεί σε κοινωνική και παραγωγική ερημοποίηση, με σοβαρές επιπτώσεις για την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι έχουν προηγηθεί «επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις (Ιανουάριος, Ιούλιος, Οκτώβριος 2024) για την ακαρπία και τη λειψυδρία που πλήττουν τον νομό», χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστική ανταπόκριση.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «οι απαντήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ υπήρξαν απογοητευτικές: ο ΕΛΓΑ επιμένει ότι η ακαρπία, η μικροκαρπία και η ξηρασία αποτελούν “δευτερογενώς προκληθείσες ζημίες” και δεν αποζημιώνονται, το Υπουργείο περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές σε προγράμματα της ΚΑΠ, χωρίς καμία δέσμευση για οικονομική ενίσχυση, ενώ καμία θεσμική μεταρρύθμιση στον Κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί.»

Η κα Σπυριδάκη υπενθυμίζει πως «το Λασίθι παραμένει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω λειψυδρίας, ενώ η ελαιοπαραγωγή συρρικνώνεται χρόνο με τον χρόνο, με χιλιάδες παραγωγούς να εγκαταλείπουν τα κτήματά τους και να στερούνται κάθε εισόδημα».

Με την Επίκαιρη Ερώτησή της, η Βουλευτής καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να παρουσιάσει άμεσα μέτρα στήριξης για τους ελαιοπαραγωγούς του Λασιθίου, ζητώντας «να προχωρήσει σε έκτακτο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και αποζημίωσης, αξιοποιώντας τα εργαλεία κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ ή de minimis) και να επισπεύσει την αναμόρφωση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να καλύπτονται οι νέες μορφές ζημιών που προκαλεί η κλιματική κρίση».

Η κα Σπυριδάκη καταλήγει τονίζοντας ότι η ελαιοπαραγωγή, που αποτελεί κομβικό πυλώνα για την οικονομία, την ταυτότητα και τη συνοχή της Ανατολικής Κρήτης, δεν μπορεί να αφεθεί να καταρρεύσει χωρίς σχέδιο και στήριξη.

Η Πολιτεία οφείλει να αντιληφθεί ότι η αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό και αναπτυξιακό ζήτημα, καθώς αφορά τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων και τη συνέχεια μιας παραγωγικής παράδοσης αιώνων.

