Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου για την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από κοινόχρηστους χώρους

12 Απριλίου 2026
Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες συντονισμένη επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων παλετών, ξύλων, ελαστικών και άλλων εύφλεκτων υλικών που άγνωστοι έχουν συγκεντρώσει σε κοινόχρηστους χώρους γύρω από Ναούς του Ηρακλείου, για να τα χρησιμοποιήσουν για το κάψιμο του Ιούδα.

Η επιχείρηση έχει ως στόχο την πρόληψη ατυχημάτων, ζημιών αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και σε αυτή συμμετέχει προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας με δυο φορτηγά και ένα τσαπάκι, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας απευθύνει για μια ακόμη φορά έκκληση για την αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών όπως η δημιουργία εστιών φωτιάς και η χρήση βεγγαλικών το βράδυ της Ανάστασης.

Η επιχείρηση συνεχίζεται.

