ΚΡΗΤΗ

Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και επέκταση του οδικού φωτισμού στο τμήμα Παχειά Άμμος – Άγιος Νικόλαος

29 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, στο έργο τοποθέτησης νέων στηθαίων ασφαλείας και επέκτασης του οδικού φωτισμού στο τμήμα Παχειά Άμμος – Άγιος Νικόλαος.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το εν λόγω οδικό τμήμα καθίσταται πλέον ασφαλέστερο για την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την εξυπηρέτηση των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε σχετικά ότι η Περιφερειακή Ενότητα συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, για τη διαρκή στήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα συνεχίσει να προχωρά σε αντίστοιχες παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς της, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους.

