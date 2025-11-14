Επανέρχεται σε λειτουργία η «Κίτρινη Γραμμή» της Αστικής Συγκοινωνίας του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 τίθεται εκ νέου σε λειτουργία η «Κίτρινη Γραμμή» της Αστικής Συγκοινωνίας.

Αντίστοιχα, οι Γραμμές «Κόκκινη» και «Πράσινη» θα σταματήσουν προσωρινά να είναι ενεργές, όπως έχει προβλεφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο η Δημοτική Αρχή με στόχο να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και να εξυπηρετήσει την αυξημένη αστική κινητικότητα στον Δήμο Αγίου Νικολάου, προχώρησε σε διεύρυνση της υφιστάμενης Αστικής Συγκοινωνίας με δύο νέες δωρεάν Γραμμές («Κόκκινη» και «Πράσινη»). Οι νέες αυτές Γραμμές κάλυψαν μεγαλύτερο εύρος διαδρομής, προσφέροντας πρόσβαση σε περισσότερα βασικά σημεία της πόλης όπως ο παραλιακός δρόμος της Ακτής Στ. Κουνδούρου που μέχρι πρότινος δεν εξυπηρετούνταν από το αστικό λεωφορείο.

Σημειώνεται ότι δημότες και επισκέπτες μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν τις Γραμμές Αστικής Συγκοινωνίας δωρεάν, αφού ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει αναλάβει σε αυτή τη φάση να καταβάλει το κόστος λειτουργίας των Λεωφορείων στον ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Διαδρομή «Κίτρινης Γραμμής»

Η «Κίτρινη Γραμμή» καλύπτει συνολική διαδρομή 7 χιλιομέτρων και εξυπηρετεί τα παρακάτω σημεία:

Αφετηρία – ΚΤΕΛ, Ρ. Φεραίου, Επιμενίδου, Κριτσάς, Κ. Καραμανλή, Κυκλικός Κόμβος Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, Κ. Καραμανλή, Λατούς, Ρούσου Καπετανάκη, Ακτή Νεάρχου, Σ. Βενιζέλου, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου, Ρούσου Κουνδούρου, Μ. Σφακιανάκη, Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου, Ακτή Θεμιστοκλέους, Ακτή Ι. Κούνδουρου, Κ. Παλαιολόγου, Α. Παπανδρέου, Ελευθ. Πλατάκη, Γνώσεως, Θεοδωράκη, Μίνωος, Περιφ. Οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας, Α. Παπανδρέου, Επιμενίδου, Πηγάσου, Τέρμα – ΚΤΕΛ.

Στάσεις της «Κίτρινης Γραμμής»

Αφετηρία (ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου)

Επιμενίδου 33

Κριτσάς 3

Κ. Καραμανλή (ΕΛΤΑ)

Κ. Καραμανλή 46

Κ. Καραμανλή (Ένωση Μεραμβέλλου)

Λατούς (ΔΕΗ – ΔΕΥΑΑΝ)

Ρούσου Καπετανάκη 7 (παλαιό Δημαρχείο)

Πλατεία Ελ. Βενιζέλου

Μ. Σφακιανάκη (ΡΕΞ)

Ακτή Παπά Νικ. Παγκάλου (Κέρατο Αμάλθειας)

Ακτή Θεμιστοκλέους (Λιμάνι)

Ακτή Ι. Κούνδουρου (Επιμελητήριο)

Κ. Παλαιολόγου (Λίμνη)

Κ. Παλαιολόγου 62

Κ. Παλαιολόγου (Κυκλοφοριακό πάρκο – 25 μ. μετά τη συμβολή με οδ. Δίκτης)

Α. Παπανδρέου (μετά τον κυκλικό κόμβο Νοσοκομείου)

Α. Παπανδρέου 60

Ελευθ. Πλατάκη (Λύκεια)

Γνώσεως (ΕΠΑΛ)

Γνώσεως (ΕΚΑΒ)

Περιφερειακή Οδός Αγ. Νικολάου – Ελούντας (Δημαρχείο)

Περιφερειακή Οδός Αγ. Νικολάου – Ελούντας (Ξηρόκαμπος)

Α. Παπανδρέου (μετά τον κυκλικό κόμβο προς κέντρο)

Α. Παπανδρέου (Νοσοκομείο)

Τέρμα: ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου

Η ψηφιακή εφαρμογή από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την Αστική Συγκοινωνία

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της προσπάθειας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες και τους επισκέπτες και στοχεύοντας σε μια πιο έξυπνη, πράσινη και βιώσιμη πόλη για όλους, έχει προχωρήσει από το προηγούμενο διάστημα στη δημιουργία μιας εξ ολοκλήρου νέας εφαρμογής για τα δρομολόγια της Αστικής Συγκοινωνίας και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των ωρών άφιξης των λεωφορείων.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου, το οποίο όχι μόνο ανέπτυξε την εφαρμογή λογισμικού αλλά σχεδίασε και κατασκεύασε το πρωτοποριακό σύστημα τηλεματικής (GPS tracking) που υποστηρίζει τη λειτουργία της.

Με το σύστημα αυτό, οι χρήστες της αστικής συγκοινωνίας έχουν πλέον τη δυνατότητα:

Να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την πραγματική θέση των λεωφορείων,

Να ενημερώνονται άμεσα για την αναμενόμενη ώρα άφιξης σε κάθε στάση (σκανάροντας το QR code),

Να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση.

Όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσα από τον ιστότοπο www.agncitybus.gr , μέσω κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.