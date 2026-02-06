CAFE MELI
Επανέρχεται η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου της Κιτροπλατείας

06/02/2026
Μετά από συντονισμένες ενέργειες και στοχευμένη διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επανεντάσσεται εκ νέου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – μέσω της ΣΑ ΤΑ189 του Ταμείου Ανάκαμψης – η χρηματοδότηση για το έργο «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου περιοχής Κιτροπλατείας Αγίου Νικολάου», συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Το έργο, που είχε απενταχθεί στο παρελθόν λόγω μη ύπαρξης ώριμων μελετών, αφορά τη χερσαία ζώνη λιμένος Αγίου Νικολάου και έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τον σχεδιασμό για την προστασία, τη θωράκιση και τη λειτουργική αναβάθμιση της παράκτιας περιοχής της πόλης.

Η Δημοτική Αρχή είχε εγκαίρως δηλώσει την πρόθεσή της για την επανένταξη του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο, εφόσον υπήρχε η σχετική δυνατότητα, και προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το έργο να ωριμάσει και να μπορεί να χρηματοδοτηθεί.

Το έργο προγραμματίζεται να ενταχθεί στο Master Plan του λιμένα Αγίου Νικολάου και θα υλοποιηθεί, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, με το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες προστασίας της ακτογραμμής και της συγκεκριμένης ζώνης του λιμένα. Στόχος είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών, η προστασία της ακτής και η συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου.  Ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι έως τις 31.12.2029.

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Η Κιτροπλατεία είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου και η παρέμβαση αυτή θα έλθει να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ταυτόχρονα να βελτιώσει την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών. Συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και επιμονή, ώστε κάθε έργο που αφορά την πόλη μας να προχωρά με ουσία και αποτέλεσμα».

