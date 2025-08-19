CAFE MELI
Επαναλειτουργεί από την Τετάρτη 20/8 το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου

kadoi anakykloshs
Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί ξανά το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου από την Τετάρτη 20 Αυγούστου, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην σταδιακή ομαλοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων και στον Δήμο Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΔΑΥ παρέμενε εκτός λειτουργίας από τις 29 Ιουλίου λόγω βλάβης στην πρέσα δεματοποίησης, όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) είχαν προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων με τον Αλέξη Καλοκαιρινό να αποστέλλει και επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΕΑΑ Γιάννη Ραζή, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών επαναλειτουργίας του ΚΔΑΥ, ώστε να λυθεί ένα μείζον πρόβλημα για τους Δήμους των νομών Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, και μάλιστα στην καρδιά της θερινής περιόδου.

Οροι ανάγνωσης

