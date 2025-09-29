CAFE MELI
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 69 αλλοδαποί νοτιοανατολικά της Γαύδου

Φωτογραφία αρχείου
Στη διάσωση 69 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας και δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με το πλοίο της Frontex, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

