ΚΡΗΤΗ
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 69 αλλοδαποί νοτιοανατολικά της Γαύδου
Στη διάσωση 69 αλλοδαπών που επέβαιναν σε δύο λέμβους προχώρησε πλοίο της δύναμης frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας και δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με το πλοίο της Frontex, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
