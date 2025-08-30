CAFE MELI
Εντοπίστηκαν εννέα 9 φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 30/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, χθες (29.08.2025) πρωινές ώρες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης.

Κατά την διάρκεια της εξερεύνησης εντοπίστηκαν εννέα φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης, στις οποίες καλλιεργούντο επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, συνολικά εκατό δέκα  (110) δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως 2,5 μέτρα τα οποία αφού εκριζώθηκαν στη συνέχεια κατασχέθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

