CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Νέος εντοπισμός λέμβων με 87 μετανάστες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

SUNSTOP

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν καλές.

MARIS

Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα αφίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες (12/8), συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, σε πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Με τη νέα περισυλλογή, ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 327 άτομα, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη και η Γαύδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου από τα παράλια της Αφρικής.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

sxoleio school

Κρήτη: Καλωσόρισμα σε 468 νέους εκπαιδευτικούς από την ΠΔΕ Κρήτης

12 Αυγούστου 2026

Κρήτη: Πάνω από 20 νεαροί γύπες σε περίθαλψη

12 Αυγούστου 2026
mountain bike

Λασίθι: Σχεδιάζεται δίκτυο 20 ποδηλατικών διαδρομών Gravel μήκους 300 χιλιομέτρων

12 Αυγούστου 2026

Κρήτη: 147 αφίξεις μεταναστών στους Καλούς Λιμένες μέσα στη νύχτα

12 Αυγούστου 2026
12082026

Τετραπλή διάκριση της Κρήτης στα Education Leaders Awards 2026

12 Αυγούστου 2026
12082026

Χανιά: Διακινούσαν ναρκωτικά μέσα σε παιχνίδια

12 Αυγούστου 2026
vai

Βάι: Συνελήφθη επιχειρηματίας για 68 ομπρέλες και 136 ξαπλώστρες χωρίς άδεια!

11 Αυγούστου 2026

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου | Τρίτη 11 Αυγούστου

11 Αυγούστου 2026
10082026

Κρήτη: Έργο οδικής ασφάλειας με 500 χιλ. ευρώ για διαγραμμίσεις, ανακλαστήρες οδοστρώματος και οριοδείκτες

10 Αυγούστου 2026

ΒΟΑΚ: Σεπτέμβριο η παράδοση των 10,2 χλμ. του Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος

10 Αυγούστου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button