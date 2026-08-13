Κρήτη: Νέος εντοπισμός λέμβων με 87 μετανάστες

Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, σε απόσταση περίπου 21 ναυτικών μιλίων νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν καλές.

Η νέα επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά από ένα ακόμη κύμα αφίξεων και διασώσεων στα νότια της Κρήτης. Χθες (12/8), συνολικά 240 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, σε πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Με τη νέα περισυλλογή, ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 327 άτομα, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη και η Γαύδος παραμένουν βασικές πύλες εισόδου από τα παράλια της Αφρικής.