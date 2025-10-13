Εντονη διαμαρτυρία του ΝΟΑΝ για την απαγόρευση αγώνων στο κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου!

Η επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ομοσπονδία. Σεβαστά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, Με την παρούσα επιστολή μας, διαμαρτυρόμαστε σφόδρα ως Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου και εκφράζουμε την μεγάλη μας απογοήτευση για την αιφνίδια και αδικαιολόγητη απόφαση που μας γνωστοποιήθηκε μόλις εχτές (9-10-2025) και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ζωντανής κλήρωσης για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Υδατοσφαίρισης.

Ειδικότερα, η αιφνίδια γνωστοποίηση από μέρους σας της απαγόρευσης διεξαγωγής των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας στο κολυμβητήριο του Αγίου Νικολάου είναι ένα πλήγμα τόσο για τον ίδιο τον Όμιλο, όσο και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία της πόλεως.

Η ανωτέρω λοιπόν απόφαση, εκ του αποτελέσματος:

Υποβαθμίζει την υδατοσφαίριση στον Άγιο Νικόλαο, έναν τόπο με μακρά και ενεργή παρουσία στον υγρό στίβο. Ακυρώνει την πολύχρονη και κοπιώδη προσπάθεια παιδιών, γονιών, προπονητών και εθελοντών. Αποτελεί τεράστιο οικονομικό πλήγμα, καθότι είχαν ήδη υλοποιηθεί: α) 6 μεταγραφές με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού ρόστερ,

β) αναβάθμιση του κολυμβητηρίου με νέο αντιολισθητικό δάπεδο και φωτισμό,

γ) χορηγικό πλάνο με τοπικές επιχειρήσεις και

δ) διάθεση εισιτηρίων διαρκείας στους δημότες.

Όλες οι ως άνω ενέργειες έγιναν λόγω της βεβαιότητος ότι η ομάδα μας θα αγωνιζόταν στη φυσική της έδρα, αφού ουδέποτε υπήρξε σαφής ή έγκαιρη ενημέρωση από την Ομοσπονδία για ενδεχόμενο αποκλεισμό του κολυμβητηρίου μας.

Αντίθετα, ότι μας ζητήθηκε από πλευράς σας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του αγωνιστικού χώρου το υλοποιήσαμε άμεσα και με δικά μας έξοδα χωρίς καμία καθυστέρηση ή παρέκκλιση από τις οδηγίες που μας δόθηκαν. Μάλιστα σας γνωστοποιούμε ότι στις συνομιλίες μας με τους αρμοδίους της υδατοσφαίρισης της Ομοσπονδία σας, μέχρι και 3 ημέρες προ της κληρώσεως, ουδέποτε μας γνωστοποιήθηκε η μη χρήση του κολυμβητηρίου μας και όχι μόνο τούτο αλλά μας ζητούσαν οι χρωματισμοί των διαδρομών να φέρουν τα εγκεκριμένα χρώματα. Τούτο προς γνώση για να καταλάβετε ότι ούτε τα ίδια τα μέλη σας ήταν ενήμερα περί τούτου.

Πέρα λοιπόν από την αθλητική και οικονομική διάσταση, η απόφαση σας στερεί από τους νέους του τόπου μας ένα κίνητρο και μια ευκαιρία. Στερεί από τις οικογένειες, τους μαθητές και τους φιλάθλους τη δυνατότητα να στηρίξουν την ομάδα της πόλης τους, και τελικά πλήττει την έννοια του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της περιφερειακής ανάπτυξης του αθλήματος. Και ευλόγως ακόμα και ο πιο καλοπροαίρετος πολίτης θα θεωρήσει ότι πλήττεται ακόμα μια φορά η περιφέρεια και επιβραβεύεται η αστυφιλία και ότι τελικά τα περί ανάπτυξης του αθλητισμού στην περιφέρεια είναι απλά λόγια πολιτικά.

Η πορεία της ομάδας και η προετοιμασία της για την Α2 Εθνική Κατηγορία έχει τύχει ευρείας προβολής από όλα τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία έχουν αναδείξει την επιτυχία της ανόδου ως γεγονός μείζονος σημασίας για την πόλη. Η τοπική κοινωνία, που αγκαλιάζει και στηρίζει ενεργά την ομάδα μας, αναμένει με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό την παρουσία της στην Α2. Η μη διεξαγωγή εντός έδρας αγώνων δεν πλήττει μόνο τον Όμιλο, αλλά δημιουργεί αίσθημα αδικίας σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σας καλούμε όπως επανεξετάσετε την απόφασή σας υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων της πόλης μας και των σοβαρών προσπαθειών που έχουν καταβληθεί. Η στήριξη της τοπικής κοινωνίας, η αθλητική πρόοδος δεκάδων παιδιών και η ενίσχυση του αθλήματος στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες μικρές πόλεις της Ελλάδος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα της ομάδας μας να αγωνίζεται στην έδρα της.

Η ριζοσπαστική πρόταση μας είναι, εσείς ως Ομοσπονδία να αναλάβετε άμεσα και πιέσετε το αρμόδιο Υπουργείο και να καταθέσει τροπολογία και με νόμο να επιτραπεί η διενέργεια αγώνων υδατοσφαίρισης μέχρι και την Α2 κατηγορία σε κολυμβητήρια διαστάσεων 25Χ15.

Μόνο έτσι λογίζεται έμπρακτη προσπάθεια από μέρους σας.

Άλλως, όχι μόνο ανδρικό, αλλά ούτε και παιδικό και γυναικείο πόλο θα ξαναδείτε να ευδοκιμεί σε επαρχιακές πόλεις όπως ο Άγιος Νικόλαος, και είναι πολλές αυτές και αυτά για γνώση σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας, με την ελπίδα να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέψει στην ομάδα μας να αγωνιστεί στην έδρα της και να συνεχίσει να προσφέρει στον τοπικό αθλητισμό και την κοινωνία του Αγίου Νικολάου.

Με τιμή,

Για τον Ναυτικό Όμιλο Αγίου Νικολάου

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Θ. Χαλκιαδάκης

Ο έφορος υδατοσφαίρισης

Κωνσταντίνος Μ. Μαρής