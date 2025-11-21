Εντονη διαμαρτυρία επιχειρηματιών: «Δεν θα στολίσουμε – Θα παραμείνουμε κλειστά τις εορταστικές ημέρες»

Σοβαρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στον επιχειρηματικό κόσμο του Αγίου Νικολάου μετά τις τελευταίες εξελίξεις που τάραξαν την τοπική αγορά, με αφορμή την ακύρωση προγραμματισμένης εκδήλωσης σε κατάστημα εστίασης της πόλης.

Το περιστατικό, το οποίο αποδίδεται – σύμφωνα με τους επαγγελματίες – σε ασαφείς και ανώνυμες καταγγελίες, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις και έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις τοπικές αρχές και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για «στοχοποίηση» και πρακτικές που πλήττουν άμεσα τη λειτουργία των καταστημάτων σε μία περίοδο που ο κλάδος προσπαθεί να σταθεί οικονομικά, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την κίνηση των εορταστικών ημερών.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, το CNA.gr, έλαβε πληροφορίες από επιχειρηματίες της πόλης του Αγίου Νικολάου, ότι εξετάζουν την έντονη διαμαρτυρίας τους: τη μη συμμετοχή τους στον στολισμό των μαγαζιών τους και το ενδεχόμενο να παραμείνουν κλειστά τα καταστήματά τους κατά τη διάρκεια των γιορτών.

«Δεν γίνεται να περιμένουν από εμάς να επενδύσουμε, να στολίσουμε, να δημιουργήσουμε γιορτινό κλίμα και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουμε συνεχώς εμπόδια που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία μας», δήλωσαν χαρακτηριστικά εκπρόσωποι των επαγγελματιών.