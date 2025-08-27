Εντονες αντιδράσεις από την ΠΕΔ για την καύση απορριμμάτων στην Κρήτη

Σωρεία αντιδράσεων, αλλά και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει η κυβερνητική ανακοινωση για το σχεδιασμό που υπαρχει σχετικά με την κατασκευή έξι σύγχρονων εργοστασίων που θα μετατρέπουν απορρίμματα σε ενέργεια, ένα από τα οποία θα δημιουργηθεί και στην Κρήτη.

Υπενθυμίζουμε ότι συμφωνα με την ανακοινωση το συνολικό κόστος της επένδυσης ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και αν και το έργο βρίσκεται σε προχωρημένη φάση σχεδιασμού, υπάρχουν ακόμα αρκετά ανοιχτά ζητήματα και «αστερίσκοι».

Στόχος της Μονάδας που σχεδιαζεται να φτιαχτεί και στην Κρήτη είναι να αξιοποιούνται οργανικά και σύμμεικτα απορρίμματα, περιορίζοντας την ταφή στο 10%, όπως ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ταυτόχρονα να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.

Αυτος ο σχεδιασμός όμως βρίσκει σθεναρή αντίσταση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση που ζητά εγγυήσεις, διευκρινήσεις και πληρέστερη ενημέρωση γυρω από αυτό το θέμα. Ένα εγχείρημα που πλασάρεται ως σύγχρονο, αλλά που στο παρελθόν ως επιλογή είχε απορριφθεί. Κάτι που φάνηκε και από τη σημερινή συνεδρίαση της ΠΕΔ Κρήτης, όπου και τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε, ακούστηκαν από τους Δημαρχοιυς του νησιού, μια σειρά από τοποθετήσεις, από τις οποίες διξήχθη το συμπέρασμα ότι το ζήτημα δεν πρέπει να κλείσει και να μπει σε οριστική βάση, αλλά η διαβούλευση να συνεχιστεί, σε μια προσπάθεια να διαφανεί αν τελικά το σχέδιο αυτό θα έχει κάποιο ουσιαστικό όφελος για το νησί.

Οπως τονίστηκε από τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης για να γίνει μια τέτοια πρόταση αποδεκτή, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί διεξοδικά όλες οι παράμετροι, που αφορούν το περιβαλλοντικό σκέλος της, αλλά και το οικονομικό. Γιατί ως σήμερα τα αρνητικά δεδομένα είναι πολύ περισσότερα από τα θετικα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπαρξει θετική απόφαση από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα που υπαρχουν σήμερα, αυτό που βλέπουμε ειναι εξαιρετικά προβληματικό. Αν τα ερωτήματα που τίθενται και θα τεθούν δεν απαντηθουν ικανοποιητικά, η άποψη μου είναι ότι η θέση μας πρεπει να είναι απολύτως αρνητική στο σχέδιο αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος εξάλλου είχε και προ ημερών επικοινωνία με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα κ. Γραφάκο για το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι πρόσφατα ο κ Καλοκαιρινός προχώρησε σε μια δήλωση, στην οποία επισήμανε πως υπαρχει ανησυχία για το όλο θέμα και τον τρόπο που αυτό σχεδιάζεται ως προς την υλοποίηση του.

«Ο σχεδιασμός αυτός προκαλεί ανησυχία, προβληματισμό και μια σειρά ερωτημάτων: Εκτός από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, το ενδεχόμενο συγκέντρωσης απορριμμάτων από το νότιο Αιγαίο στην Κρήτη, με όλες τις επιβαρύνσεις που συνεπάγεται αυτό στις μεταφορές και την κυκλοφορία, το κόστος λειτουργίας και τα τέλη με τα οποία θα επιβαρύνονται οι πολίτες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο κεντρικός αυτός σχεδιασμός, ο οποίος είναι «Εθνικός» και δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων.

Έχουμε ζητήσει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για το θέμα από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε στη συνέχεια να τεθεί όπως προβλέπεται στα συλλογικά μας όργανα και να εκφραστούμε επίσημα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Σημειώνεται ότι το θέμα τέθηκε και στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, όπου και εκεί υπήρξαν τοποθετήσεις, μέσα από τις οποιες εκφραζόταν είτε ο προβληματισμός απέναντι σε αυτό το έργο, είτε η πλήρης αντίθεση για την υλοποίηση του.

Χαρακτηριστικά ο κ. Μαρίνος Παττακός δήλωσε χθες ότι η Παράταξη την οποία εκπροσωπεί για αυτή τη νέα μέθοδο καύσης των απορριμμάτων, δεν έχει κάποια ολοκληρωμένη άποψη. «Δεν μπορώ να εκφράσω τη θέση της. Σε καθε περίπτωση θεωρουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ταυτιστούμε με την κυβερνητική πολιτική σε αυτό το θέμα», είπε ο κ. Παττακός.

Ενώ από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός χθες είπε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δημιουργία του συγκεκριμένου Δικτύου. «Αυτό είναι μέρος ενός εθνικού σχεδιασμού και στον υπό αναθεώρηση, αλλά όχι εγκεκριμένο σχεδιασμό, προβλέπεται ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να συναρμοστεί ο ΠΕΣΔΑ με τον εθνικό σχεδιασμό. Είχα μια τηλεδιάσκεψη την περασμένη Παρασκευή με το ΓΓ Διαχείρισης Αποβλήτων, τον κ. Γραφάκο, γυρω από το θέμα και είχα μια ενημέρωση που ήταν γενική. Ζητησα δύο πράγματα: το ένα είναι να παραταθεί η διαβούλευση και το άλλο να έρθει εδω να μας τα εξηγήσει.

Για το πρώτο αίτημα επιφυλάχθηκε και είπε ότι θα έχουμε ενημέρωση μέσα στις επόμενες ημερες. Είναι ένα θέμα για το οποίο δομημένη κριτική ετοιμάζεται, αλλά δεν έχει φανεί και είμαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΠΕΔ και τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ», επισήμανε ο κ. Καλοκαιρινός

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επίσκεψη του κ. Γραφάκου ζητούν και οι υπόλοιποι Δήμαρχοι, όπως φάνηκε από τη σημερινή συνεδρίαση της ΠΕΔ, τη στιγμή όπου όπως φαίνεται θα δοθεί παράταση στη διαβούλευση για να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα αυτό.