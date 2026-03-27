CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Μπήκαν οι υπογραφές για την ένταξη του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων Ιεράπετρας στο «Κρήτη 2021-2027»

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Την απόφαση ένταξης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων στην Ιεράπετρα (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου)» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 459.966,86 ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ψυχοκοινωνική μέριμνα, πρόληψη, παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, συμβουλευτική στους γονείς, οικογενειακή ψυχοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή.

ΧΡΥΣΟΣ

Οι βασικότερες από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Κέντρο είναι:

  • Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης.
  • Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες.
  • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων και επαγγελματικός προσανατολισμός.
  • Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες και Λειτουργία Κοινωνικής Λέσχης.
  • Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων.
  • Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό, νέους επαγγελματίες και εθελοντές.
  • Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.
  • Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας.

Το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων υιοθετεί το Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Παρέμβασης, το οποίο βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση των αναγκών ψυχικής υγείας των ωφελούμενων με σκοπό την κάλυψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών διαστάσεων της ζωής του ατόμου. Επιπλέον, επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιοτικής φροντίδας μέσα από την οργάνωση του θεραπευτικού σχεδιασμού και την λειτουργική διασύνδεση τους με άλλες μονάδες υγείας.

NOVA

Δικαιούχος της Πράξης είναι το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας “ΙΚΕΛΟΣ” και το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2028.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Επεισόδιο σε πλοίο με σχολική εκδρομή προς Κρήτη: Άνδρας μπήκε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών

27 Μαρτίου 2026

Υπερχείλιση στη Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου στο Οροπέδιο Λασιθίου

27 Μαρτίου 2026

Ξεκινά στον Δήμο Αγίου Νικολάου η δοκιμαστική λειτουργία των «έξυπνων» υδρομέτρων

27 Μαρτίου 2026
deddie

Διακοπή ρεύματος (5 ώρες) την Κυριακή 29/3 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

27 Μαρτίου 2026

Η κακοκαιρία βοήθησε το φράγμα Αποσελέμη – Πόσο αυξήθηκε η στάθμη των υδάτων

27 Μαρτίου 2026

Διεπιστημονικό Εργαστήριο «Πανεπιστήμιο Κρήτης, έρευνα, καινοτομία και τοπική κοινωνία»

27 Μαρτίου 2026

Η Κρήτη στη FOOD EXPO 2026 με αιχμή τα ποιοτικά προϊόντα της

27 Μαρτίου 2026

Η Περιφέρεια Κρήτης σε Workshop στη Γάνδη για την Αυθεντική Κρήτη

26 Μαρτίου 2026
aposelemis

Περισσότερα από 6 εκ. κυβικά νερού στο φράγμα Αποσελέμη

26 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Δημάρχου Αγίου Νικολάου με το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής

26 Μαρτίου 2026
Back to top button