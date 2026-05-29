Εντατικές παρεμβάσεις ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου από τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/05/2026
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Υπηρεσίας Πρασίνου, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες ευπρεπισμού, συντήρησης και καλλωπισμού σε κοινόχρηστους χώρους, πάρκα, πλατείες και παρτέρια, τόσο στην πόλη όσο και στις κοινότητες του Δήμου, ενόψει της θερινής και τουριστικής περιόδου.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξερών ή επικίνδυνων κλαδιών, τη φύτευση και περιποίηση ανθοφόρων φυτών, καθώς και γενικότερες εργασίες αναβάθμισης του αστικού πρασίνου, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των δημόσιων χώρων.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες, σε περίπτωση που διαπιστώνουν προβλήματα όπως ξερά δέντρα, επικίνδυνα κλαδιά που δυσχεραίνουν τη διέλευση πεζών ή οχημάτων εντός του αστικού ιστού, φθορές σε παρτέρια ή άλλα ζητήματα που αφορούν το πράσινο, να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται:

– στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου: 28413-40100

– στη Γραμμή «Μαζί με τον Δημότη»: 15454

ώστε να προγραμματίζονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Η συνεργασία όλων συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση ενός καθαρού, ασφαλούς και όμορφου Δήμου, προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών.

