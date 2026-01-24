CAFE MELI
Γρηγόρης

Ενταση ξανά στα Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

24/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου συνεχίζει να πυροδοτεί ένταση στις σχέσεις των δύο οικογενειών.

Η αδερφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλε μήνυση κατά της μητέρας και του πατέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης, έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ωστόσο ο πατέρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αναφορές (παράπονα/συστάσεις ) της οικογένειας Φραγκιαδάκη στις Αστυνομικές Αρχές για τα όσα καθημερινά βίωναν πλην όμως λόγω της μη συμμόρφωσης των αποδεκτών και της κλιμάκωσης των βίαιων επεισοδίων σε βάρος τους κατέστη αναγκαία πλέον και η υποβολή έγκλησης και η παραπομπή στην Δικαιοσύνη .

Τα τέκνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατέθεσαν τον Δεκέμβριο μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Ηρακλείου για την διακρίβωση της εμπλοκής στην δολοφονία της μητέρα τους λοιπών προσώπων που έδρασαν ως συναυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί και διαφεύγουν έως τώρα της ταυτοποίησης και της σύλληψης.

Άφαντα παραμένουν τα όπλα

Η υπόθεση στα Βορίζια που συγκλόνισε το πανελλήνιο συνεχίζει να πυροδοτεί εντάσεις ενώ τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή παραμένουν άφαντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι διαφορετικοί τύποι όπλων, βάσει των ευρημάτων από την αυτοψία στον τόπο του μακελειού.

