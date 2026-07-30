Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Λασιθίου: «Ύψιστη πράξη γενναιότητας η θυσία τους»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον στη φονική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, εξέδωσαν οι αστυνομικοί του Λασιθίου. Στην ανακοίνωσή της Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Λασιθίου κάνει λόγο για “θυσία” των δύο πυροσβεστών και για “ύψιστη πράξη γενναιότητας”.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

« Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το λειτούργημά τους και δίνοντας τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Η θυσία τους αποτελεί ύψιστη πράξη γενναιότητας, ευθύνης και προσφοράς προς την κοινωνία. Η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή ως διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στο καθήκον και ανιδιοτελούς υπηρεσίας προς τον συνάνθρωπο.

Παράλληλα, εκφράζουμε τον βαθύ μας σεβασμό και τη συμπαράστασή μας σε όλους τους πυροσβέστες που συνεχίζουν να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας καθημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο για το κοινό καλό.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων, στους οικείους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αιωνία τους η μνήμη».