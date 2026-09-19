Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου: Υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση και ελάχιστες μεταθέσεις

Η σημερινή ανακοίνωση των θέσεων των συμπληρωματικών μεταθέσεων του 2026 επιβεβαιώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την ανάγκη για άμεση επανεξέταση της ενίσχυσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου προβλέπονται μόλις τρεις (3) θέσεις Αστυφυλάκων.

Τρεις θέσεις, όταν το καταγεγραμμένο έλλειμμα προσωπικού ανέρχεται σε 83 αστυνομικούς.

Η Ένωσή μας είχε εγκαίρως ενημερώσει την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία και αναδεικνύοντας τις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες του Νομού. Είχαμε ζητήσει ουσιαστική και γενναία ενίσχυση μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων.

Δυστυχώς, η σημερινή απόφαση δεν ανταποκρίνεται στο αίτημά μας.

Για τον λόγο αυτό επανερχόμαστε εκ νέου και ζητούμε άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Και δεν πρόκειται για ένα αίτημα που βασίζεται απλώς σε αριθμούς.

Σε έναν Νομό με τεράστια τουριστική δραστηριότητα, με σημαντικά αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που δημιουργούν οι μεταναστευτικές ροές και η διαχείριση του μεταναστευτικού, με αυξημένες ανάγκες τροχονομικής αστυνόμευσης και ελέγχων, με μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις και καθημερινές μετακινήσεις προσωπικού, οι Υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν με ένα προσωπικό που βρίσκεται ήδη κάτω από τα προβλεπόμενα όρια.

Παράλληλα, οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνονται.

Η πλήρης εφαρμογή των νέων διαδικασιών ελέγχου στα σημεία εισόδου, οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και τα μεγάλα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις πρόσθετες ανάγκες αστυνόμευσης που δημιουργούνται, προσθέτουν καθημερινά νέο φόρτο στις Υπηρεσίες του Νομού.

Και όλα αυτά καλούνται να τα διαχειριστούν οι ίδιοι άνθρωποι.

Από τη μία πλευρά ζητούνται από τους αστυνομικούς περισσότερες υπηρεσίες, περισσότεροι έλεγχοι, αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαρκώς υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης.

Από την άλλη, όταν έρχεται η ώρα της ουσιαστικής ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, η απάντηση είναι:

Τρεις αστυνομικοί.

Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική ενίσχυση.

Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε συνεχώς περισσότερα από τους αστυνομικούς, χωρίς να τους παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα και, κυρίως, το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για να ανταποκριθούν στην αποστολή τους.

Οι αστυνομικοί του Λασιθίου έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι υπηρετούν με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, καλύπτοντας ανάγκες πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αντιστοιχούν στη διαθέσιμη δύναμη.

Η προσωπική υπέρβαση των αστυνομικών, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση στην υποστελέχωση.

Η Ένωσή μας ζητά άμεσα:

Να επανεξεταστεί η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

Να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση του Νομού από τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες , οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο διάστημα στο Σώμα.

, οι οποίοι πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο διάστημα στο Σώμα. Να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές και διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του Λασιθίου στον σχεδιασμό της κατανομής του προσωπικού.

Να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την κάλυψη του μεγάλου ελλείμματος των οργανικών θέσεων.

Η Ένωση μας επαναφέρει εκ νέου το αίτημα της για άμεση και ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, τόσο μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης όσο και μέσω της τοποθέτησης ικανού αριθμού νεοεξερχόμενων Αστυφυλάκων.

Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα είναι ξεκάθαρο:

83 κενές θέσεις δεν καλύπτονται με 3 μεταθέσεις.

Το Λασίθι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως Νομός δεύτερης ταχύτητας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

Οι ανάγκες είναι γνωστές.

Τα προβλήματα είναι καταγεγραμμένα.

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι.

Η Ένωσή μας δεν πρόκειται να σταματήσει να διεκδικεί την ενίσχυση των Υπηρεσιών του Νομού και την προστασία των συναδέλφων μας από την περαιτέρω επιβάρυνση.

Εάν δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση, θα προχωρήσουμε σε κλιμάκωση των συνδικαλιστικών μας δράσεων και κινητοποιήσεων, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.

Γιατί το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους αστυνομικούς.

Αφορά την ασφάλεια των πολιτών.

Αφορά την ασφάλεια των επισκεπτών.

Αφορά την ίδια την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του Λασιθίου.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ,

Η σημερινή εικόνα δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω καθυστερήσεις.

Το Λασίθι χρειάζεται χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και την χρειάζεται τώρα.

Η Ένωση μας αναμένει την άμεση ανταπόκριση σας.