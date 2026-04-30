Η ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών Δ.Α. Λασιθίου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου χαιρετίζει την απόφαση για την απόσπαση επτά (7) αστυνομικών προς ενίσχυση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσιακές ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της τουριστικής περιόδου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα της διαρκούς πίεσης και των τεκμηριωμένων παρεμβάσεων της Ένωσής μας και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε με σαφήνεια ότι η ενίσχυση αυτή, αν και θετική, δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των αυξημένων και διαρκώς διογκούμενων αναγκών των Υπηρεσιών του Νομού.

Οι πραγματικές απαιτήσεις αστυνόμευσης, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και την αυξημένη επισκεψιμότητα, καθιστούν αναγκαία τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα.

Ως Ένωση, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Ιδιαίτερα, ευχαριστούμε τον Βουλευτή Λασιθίου και Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη για τη διαχρονική στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τις αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει με συνέπεια, υπευθυνότητα και επιμονή να διεκδικεί λύσεις ουσίας, με γνώμονα την ενίσχυση του έργου των συναδέλφων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικόλαος