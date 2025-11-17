Ενίσχυση της τουριστικής αγοράς του Καναδά από την Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2025, συμμετείχε στο “Greek Luxury Tourism & Gastronomy Roadshow”, που πραγματοποιήθηκε στο Τορόντο και το Μόντρεαλ στις 10 και 12 Νοεμβρίου 2025, αντίστοιχα. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στην αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά του Καναδά.

Η τουριστική αγορά του Καναδά παρουσιάζει ανοδική πορεία και αυξημένο ενδιαφέρον για ταξίδια προς την Ελλάδα, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς των Καναδών ταξιδιωτών. Σύμφωνα με έρευνα το 2025, το 69,5% των Καναδών δήλωσε πρόθεση να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ενώ οι αφίξεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το 2024.

Για την Κρήτη, την Αθήνα και τη Σαντορίνη καταγράφεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν συνδυασμό πολιτισμού, γαστρονομίας και εμπειριών υψηλού επιπέδου. Το καλοκαίρι του 2025, οι απευθείας πτήσεις από Τορόντο και Μόντρεαλ προς Αθήνα παρουσίασαν υψηλή πληρότητα.

Ο Καναδάς αποτελεί μία από τις αγορές με μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική για τον ελληνικό τουρισμό. Η καναδική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή μέση δαπάνη ανά ταξίδι και ιδιαίτερη προτίμηση σε ταξίδια μεγάλης διάρκειας, γεγονός που την καθιστά στρατηγικής σημασίας για την Κρήτη.

Στο πλαίσιο του workshop, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησε B2B συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού, παρουσιάζοντας τον πολιτιστικό και γαστρονομικό πλούτο της Κρήτης, καθώς και τις αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας που προσφέρει το νησί. Κατά τη διάρκεια των δύο εκδηλώσεων, η αντιπροσωπεία είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με την κ. Άννυ Κουτράκη, μέλος του Κοινοβουλίου του Κεμπέκ, Υφυπουργό Τουρισμού και μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για Μεταφορές & Υποδομές, καθώς και με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Ιωάννη Χατζαντωνάκη, και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ, κ. Νικόλαο Καραλέκα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες με τον Οικονομικό και Εμπορικό Σύμβουλο κ. Εμμανουήλ Μαρκιανό και την Πολιτιστική Σύμβουλο Δρ. Μαριλένα Γρίβα.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού, Νίκος Αλεξάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Ελένη Βουγιουκαλάκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου, Μαρία Λαβδάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, τόνισε: «Αν η Ευρώπη έχει τουριστικά τουλάχιστον «κατακτηθεί», ο Αμερικανικός Βοράς είναι μια αγορά που αφενός μας ενδιαφέρει πολύ και αφετέρου θα έρθει πολύ πιο κοντά με το νέο Αεροδρόμιο του Καστελίου και τις απευθείας πτήσεις που θα προσελκύσει με Καναδά και ΗΠΑ. Συνεχίζουμε με συνέπεια την παρουσία μας, ελπίζοντας και περιμένοντας την ώρα που θα δούμε και την Καναδική αγορά ψηλά στην λίστα των αφίξεων της Κρήτης, Παντού!»