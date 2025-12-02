CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ενίσχυση της παρουσίας της Κρήτης στη Σαουδαραβική αγορά

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας της σε αγορές υψηλού εισοδήματος, συμμετείχε στο «Greek Luxury Tourism & Gastronomy Workshop», που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ στις 26 Νοεμβρίου 2025. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην προώθηση του τουρισμού πολυτελείας στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Σαουδικής Αραβίας.

Η αγορά της Σαουδικής Αραβίας παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη όσον αφορά τον εξερχόμενο τουρισμό, με ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ευρωπαϊκούς προορισμούς και ιδιαίτερα για προορισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι Σαουδάραβες ταξιδιώτες πραγματοποίησαν περίπου 11,6 εκατομμύρια διεθνή ταξίδια το 2025, καταγράφοντας αύξηση 17% σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αγγίζει τα 4.800 USD, ενώ το 72% επιλέγει διαμονή σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, αναδεικνύοντας τις υψηλές απαιτήσεις και την αγοραστική δύναμη της συγκεκριμένης αγοράς. Ως προς τις ταξιδιωτικές συνήθειες, η μέση διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό φθάνει τις 9,7 νύχτες, ενώ ο μέσος αριθμός ατόμων ανά ταξίδι είναι 3,8, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των Σαουδαράβων σε οικογενειακές και ομαδικές διακοπές.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο πλαίσιο του workshop, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν B2B συναντήσεις με ταξιδιωτικά γραφεία της Σαουδικής Αραβίας, ενώ έγινε και εκτεταμένη παρουσίαση του προορισμού από τον Αντιπεριφειάρχη Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου. Παρουσιάστηκαν η κρητική φιλοξενία, οι εμπειρίες ευεξίας, οι γαστρονομικές παραδόσεις και οι premium υποδομές φιλοξενίας που προσφέρει η Κρήτη στους ταξιδιώτες πολυτελείας. Το Workshop αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για δικτύωση με τους high-end ταξιδιώτες της Μέσης Ανατολής, συμβάλλοντας στην προώθηση της Κρήτης ως κορυφαίου προορισμού πολυτελείας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η αντιπροσωπεία είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με την Πρέσβειρα της Ελλάδος στο Ριάντ κ. Αικατερίνη Βαρβαρήγου.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου, Μαρία Λαβδάκη και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύμνου, Μανόλης Μαρκαντωνάκης.

NOVA

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, τόνισε: «Στη Σαουδική Αραβία, λίγο πολύ κανείς περιμένει να «δει» μια συνεχώς ανερχόμενη -emerging – αγορά, μεγάλα projects σε πλήρη συνάφεια και ένα θεοκρατικό καθεστώς με ίσως κάποιες τάσεις ευελιξίας τον τελευταίο καιρό. Εκείνο που δεν περιμέναμε και μας κατάπληξε ήταν η «φιλοξενία από την καρδιά», κάτι που ας μη γελιόμαστε το θεωρούμε δικό μας πλεονέκτημα και δεν είχαμε κάτι τέτοιο ή σε τέτοιο βαθμό στον Αραβικό κόσμο. Χαμόγελα, πελατοκεντρικότητα, εξυπηρέτηση, προσανατολισμός στη λύση και αποτελεσματικότητα, μας κατέπληξαν, μαζί με το γεγονός ότι είδαμε μια τουριστική προβολή στραμμένη καθαρά στην εμπειρία, με άξονες την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και πάνω από όλα την αυθεντικότητα. Αγαπάνε πολύ τους Έλληνες οι Σαουδάραβες, αλλά η προβολή εκεί θέλει μεγαλύτερο συντονισμό, πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ξενοδόχοι, πράκτορες και η Περιφέρεια για να αποκτήσουμε την αναγνωρισιμότητα που θέλουμε και τότε θα έρθουν εκτός την αναγνώριση και τα αποτελέσματα. Εμείς θα συνεχίσουμε, το οφείλουμε, μέσα από την αποστολή μας, ως Κρήτη, Παντού».»

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Βραχάσι Λασιθίου: Σε εφαρμογή ο νέος ΚΟΚ – Στην φυλακή 49χρονος

02/12/2025

Η απονομή των Βραβείων Καινοτομίας: Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης «InnoDays 2025»

02/12/2025

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου της 30ης Νοεμβρίου 2025

02/12/2025

Συμμετοχή με διάκριση για το Τμήμα ΔΕΤ του ΕΛΜΕΠΑ στην έκθεση Καινοτομίας Innodays 2025

02/12/2025

Η ομιλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου

02/12/2025

Αγιος Νικόλαος: Αναβάλλεται η ειδική δημόσια συνεδρίαση του ΔΣ

01/12/2025

Με επιτυχία στο Ρέθυμνο η εκπαιδευτική δράση του Προγράμματος «ΖΩΗ»

01/12/2025

Ο 12ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Τυποποιημένου Ελαιολάδου

01/12/2025

Νεάπολη: Φωταγωγήθηκε μέσα σε γιορτινό κλίμα το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο

01/12/2025

Ευχαριστήρια επιστολή του Τ.Σ. Νεάπολης προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γεώργιο Κοντάκη

01/12/2025
Back to top button