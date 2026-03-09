CAFE MELI
Ενίσχυση της Κρητικής διατροφής και χρηματοδότηση 1,25 εκ. ευρώ για την προώθηση των τοπικών προϊόντων

9 Μαρτίου 2026
Με κεντρικό στόχο τη διασύνδεση της κρητικής παραγωγής με τον τουρισμό και τις μεγάλες αγορές, εγκαινιάζεται σήμερα, Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στις Γούρνες Ηρακλείου, το 14ο Παγκρήτιο Forum προώθησης κρητικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής.

Στην εκδήλωση, η οποία αποτελεί θεσμό για την τοπική οικονομία, συμμετείχαν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων του νησιού, παραγωγικοί φορείς, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και εκατοντάδες εκθέτες.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την επίσκεψή του στους χώρους της έκθεσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαχρονική επιτυχία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Για μία ακόμα φορά είμαστε όλοι εδώ —επιμελητήρια, φορείς, Περιφέρεια, Δήμοι— για να μπορούμε να προωθήσουμε τα ποιοτικά κρητικά προϊόντα σε όλες τις αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι η στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης εστιάζει στο τρίπτυχο «Ποιότητα, Ταυτότητα, Ανταγωνιστικότητα», σημειώνοντας πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση των παραγωγικών δυνάμεων.

Κάλεσμα στους ξενοδόχους και διεθνείς προοπτικές

Απευθυνόμενος στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε την περαιτέρω στήριξη των τοπικών παραγωγών:

«Ευχαριστούμε όλους τους εκθέτες. Παρακαλούμε όλους τους ξενοδόχους να προωθήσουν τα προϊόντα στις αγορές εντός των ξενοδοχείων, ώστε οι επισκέπτες να τα γνωρίσουν και στη συνέχεια να τα αναζητούν στις αγορές του εξωτερικού».

Νέο πρόγραμμα 1,25 εκατ. ευρώ για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση για την ενίσχυση του κλάδου, κάνοντας γνωστό ότι εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός του οποίου υπερβαίνει το 1.250.000 ευρώ, αφορά την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, καθώς θα δώσει νέα ώθηση στην εξωστρέφεια της κρητικής παραγωγής.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές για το υψηλό επίπεδο της φετινής διοργάνωσης.

