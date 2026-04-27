Ενίσχυση της αστυνόμευσης στο Λασίθι με επτά νέους αστυνομικούς

Σε συνεργασία του Αντιπροέδρου της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη , με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτρη Μάλλιο, εγκρίθηκε η απόσπαση επτά αστυνομικών για την ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου.

Η εν λόγω ενίσχυση εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της επιχειρησιακής επάρκειας των αστυνομικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή και της αποτελεσματικότερης ανταπόκρισης στις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και η περαιτέρω θωράκιση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης.