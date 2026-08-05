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Ενισχύονται οι υπηρεσίες καθαριότητας στις τουριστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2026
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Την ανάθεση των υπηρεσιών γενικής καθαριότητας, ευπρεπισμού και αποκομιδής απορριμμάτων στις τουριστικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη θερινή περίοδο του 2026 ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.

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Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Δήμος διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας κατά τη θερινή περίοδο, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την εικόνα του Αγίου Νικολάου ως ενός από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς κατά τους θερινούς μήνες οι ποσότητες των απορριμμάτων αυξάνονται σημαντικά – σε ορισμένες περιοχές ακόμη και στο διπλάσιο ή τριπλάσιο – λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας, ενώ η Υπηρεσία Καθαριότητας αντιμετωπίζει ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό και ο προηγούμενος ανοικτός διαγωνισμός απέβη άγονος.

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Η τρίμηνης διάρκειας σύμβαση καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου, έως την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

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Προβλέπει, συγκεκριμένα, την ενίσχυση της αποκομιδής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, καθώς και τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων στις τουριστικές περιοχές του Δήμου, από το Ίστρον και το Καλό Χωριό έως την Αμμουδάρα, την Ελούντα, την Πλάκα, το Σίσι, τη Μίλατο και την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Η σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία «ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Μονοπρόσωπη Α.Ε.», έναντι συνολικού ποσού 277.980 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (344.695,20 ευρώ με Φ.Π.Α.), μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαπραγμάτευσης.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/08/2026
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