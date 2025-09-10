CAFE MELI
Ενημερωτικές συναντήσεις του διευθυντή της ΔΔΕ Λασιθίου

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και τη βέλτιστη παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές και τις μαθήτριες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση με τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Λασιθίου στην αίθουσα «Αντώνης Στρατάκης» της Αντιπεριφέρειας Λασιθίου. Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Διευθυντής της ΔΔΕ Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, ενώ στη συνέχεια μίλησαν η Επόπτρια Ποιότητας κ. Αθηνά Γκινούδη, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης καθώς και οι Προϊστάμενοι/ες των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. κ. Ιωάννης Παπαδομαρκάκης και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Εμμανουήλ Καρτσωνάκης, οι οποίοι ευχήθηκαν σε όλους/ες καλή δύναμη, δημιουργικό έργο και καλή σχολική χρονιά.

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε αντίστοιχη διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με όλους τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Λασιθίου, όπου παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού έργου και δόθηκαν κατευθύνσεις για τη στήριξη του έργου τους στα σχολεία.

Οι δύο αυτές συναντήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της ΔΔΕ Λασιθίου για την ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στη Διεύθυνση, τα στελέχη εκπαίδευσης και τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν:

  • τις οργανωτικές αλλαγές στα σχολεία,
  • τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης,
  • τις μετακινήσεις και μεταγραφές μαθητών/τριών,
  • τη σύνθεση τμημάτων,
  • τα λειτουργικά κενά και την κάλυψή τους,
  • την αξιολόγηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών,
  • τις άδειες προσωπικού,
  • την προστασία προσωπικών δεδομένων.

H επόμενη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των προσλήψεων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου παραμένει προσηλωμένη στο έργο της, ενισχύοντας την ποιότητα στην εκπαίδευση και καλλιεργώντας ένα κλίμα συνεργασίας, υπευθυνότητας και εμπιστοσύνης με όλα τα στελέχη και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

