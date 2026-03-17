Ενημέρωση του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη διαχείριση και το πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τη διαχείριση των μη οικιακών (ογκωδών) απορριμμάτων, με στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας και της αισθητικής της πόλης και των κοινοτήτων.

Τα ογκώδη αντικείμενα, όπως έπιπλα, στρώματα και ηλεκτρικές συσκευές, περισυλλέγονται αποκλειστικά με ειδικό όχημα του Δήμου, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Επισημαίνεται ότι:

– Απαγορεύεται η εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων εντός ή εκτός κάδων.

– Δεν επιτρέπεται η απόρριψή τους σε πεζοδρόμια, δρόμους, δασικές ή δημόσιες εκτάσεις.

Οι δημότες καλούνται να συνεργάζονται με την Υπηρεσία Καθαριότητας στα τηλέφωνα: 28410 – 23839 και 28413 – 40100, για τον σωστό προγραμματισμό της αποκομιδής.

Τα δρομολόγια των φορτηγών εξυπηρετούν καθημερινά την πόλη του Αγίου Νικολάου.

Για τις κοινότητες και τους οικισμούς ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα:

Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου

Δευτέρα: Κρούστας – Κριτσά – Μαρδάτι – Καστέλλι

Τρίτη: Καλό Χωριό – Πρίνα – Αμμουδάρα – Βαθύ

Τετάρτη: Λακώνια – Λίμνες

Πέμπτη: Ελούντα – Πινές – Πλάκα – Βρουχάς

Τα υπόλοιπα χωριά (Τάπες – Αγία Πελαγία – Άγιος Ιωάννης – Λούμας – Σχινιάς – Αμυγδάλοι – Ζένια – Ποτάμοι) θα εξυπηρετούνται κατόπιν συνεννόησης.

Δημοτική Ενότητα Νεάπολης – Βραχασίου

Δευτέρα: Νεάπολη – Λατσίδα – Βουλισμένη – Νικηθιανό – Χουμεριάκο

Τρίτη: Βραχάσι – Σίσι – Μίλατος

Τετάρτη: Νεάπολη – Βρύσες – Άγιος Κωνσταντίνος

Πέμπτη: Καστέλλι – Φουρνή – Δωριές – Καρύδι – Κουρούνες

Παρασκευή: Νεάπολη – Βραχάσι – Σίσι – Μίλατος

Τα υπόλοιπα χωριά θα εξυπηρετούνται κατόπιν συνεννόησης.

* Υπενθυμίζεται ότι μεγάλες ποσότητες ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει να μεταφέρονται και να απορρίπτονται απευθείας στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου.

Το ωράριο λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι: 07:30 – 13:30, τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.