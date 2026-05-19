Ενημέρωση του Δήμου Αγίου Νικολάου για τα έργα αγροτικής οδοποιίας

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι, μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Παρέμβασης Π3-73-1.2 για την αγροτική οδοποιία («Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027), θα προχωρήσει στην υποβολή των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών για τις προτάσεις που δεν εντάχθηκαν.

Σύμφωνα και με την πρόσκληση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προσφυγής σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών.

Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου, προκειμένου να προετοιμαστεί και να τεκμηριωθεί η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων.

Ο Δήμος διαθέτει συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά, καθώς και τεχνική και νομική τεκμηρίωση, τα οποία θα κατατεθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Ανάλογες περιπτώσεις καταγράφονται και σε άλλους Δήμους του νησιού και της χώρας, γι’ αυτό και η διαδικασία των ενστάσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την επανεξέταση των φακέλων.