Ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύματα για ελλείψεις υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου

Σε απάντηση δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο σχετικά με αναφερόμενες ελλείψεις αναλώσιμων υλικών στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαύδου, κατόπιν σχετικής διερεύνησης και για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Γαύδου διαθέτει ηλεκτρονικό πιεσόμετρο καθώς και επαρκή αριθμό μανομέτρων. Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο, για λόγους ευχρηστίας, μεταφέρεται κατά περίπτωση μεταξύ του Ιατρείου και του ασθενοφόρου, χωρίς να δημιουργούνται ελλείψεις στην εξυπηρέτηση των περιστατικών.

Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες αναφορές ελλείψεων υλικών ούτε αιτήματα για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή αναλώσιμων υλικών από το ΠΙ Γαύδου τα οποία να έχουν απορριφθεί από την 7η ΥΠΕ Κρήτης ή από το Κέντρο Υγείας Κανδάνου. Αντίθετα, κάθε αίτημα καλύπτεται άμεσα και αποτελεσματικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η τροφοδοσία του Ιατρείου πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Υγείας Κανδάνου και όχι από τα Σφακιά, όπως εσφαλμένα αναφέρεται σε ορισμένες αναρτήσεις.

Το ΠΙ Γαύδου διαθέτει ασθενοφόρο όχημα, το οποίο, παρότι παλαιότερης χρονολογίας, είναι λειτουργικό και έχει ήδη προγραμματιστεί να υποβληθεί στον απαραίτητο τακτικό έλεγχο (service) μετά τη λήξη της θερινής περιόδου.

Τέλος, το ΠΙ Γαύδου δεν φέρει αρμοδιότητα για την φύλαξη ή μεταφορά σορών. Η διαχείρισή τους πραγματοποιείται από τα κατά τόπους γραφεία τελετών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο, σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κανδάνου, διαθέτει κατάλληλους σάκους σορών για την κάλυψη σχετικών αναγκών με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Διοίκηση και το προσωπικό της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρο Υγείας Κανδάνου παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην απρόσκοπτη, ασφαλή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες της Γαύδου και στην έγκυρη και ακριβή ενημέρωση των πολιτών.