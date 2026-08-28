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Ενημέρωση για την προσβολή δένδρων μουριάς από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
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xylotrechus
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Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Υπηρεσίας Πρασίνου, ενημερώνει κατοίκους και επιχειρηματίες ότι παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της προσβολής δένδρων μουριάς από το ξυλοφάγο έντομο Xylotrechus και έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

ΧΡΥΣΟΣ

Χαρακτηριστική ένδειξη πιθανής προσβολής αποτελεί η παρουσία ξηρών κλαδιών, στα οποία παραμένουν προσκολλημένα τα ξερά φύλλα. Για τη διευκόλυνση των πολιτών στην αναγνώριση των συμπτωμάτων, επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες προσβεβλημένου δένδρου.

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Οι ενέργειες του Δήμου

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Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και αντιμετώπισης του προβλήματος, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ήδη προχωρήσει σε κλαδεύσεις προσβεβλημένων δένδρων και στην απομάκρυνση των προσβεβλημένων τμημάτων τους.

Παράλληλα, εφαρμόζεται σε όλη την έκταση του Δήμου η σύγχρονη μέθοδος έκχυσης εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος στον κορμό των δένδρων (μέθοδος TreeCare), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις εγκρίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έκκληση προς τους ιδιοκτήτες ιδιωτικών δένδρων

Η Υπηρεσία Πρασίνου καλεί τους κατοίκους να ελέγξουν άμεσα τις μουριές που βρίσκονται στις ιδιοκτησίες τους, ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα τυχόν προσβολή.

Σε περίπτωση ύποπτων ή ανησυχητικών συμπτωμάτων, οι ιδιοκτήτες παρακαλούνται να απευθύνονται στον συνεργαζόμενο γεωπόνο τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη προσβολής και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου.

Ιδιαίτερη προσοχή στα υπολείμματα κλάδευσης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διαχείριση των υπολειμμάτων κλάδευσης από προσβεβλημένα δένδρα. Τα υπολείμματα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα και να διαχειρίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να αποτρέπεται η περαιτέρω εξάπλωση του εντόμου.

Η Υπηρεσία Πρασίνου επισημαίνει, επίσης, ότι η εφαρμογή χημικών σκευασμάτων με ψεκασμό δεν επιτρέπεται εντός των οικισμών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου και να λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των δένδρων και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου.

Η συνεργασία των πολιτών, μέσα από την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων, τον έλεγχο των ιδιωτικών δένδρων και την ορθή διαχείριση των προσβεβλημένων τμημάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/08/2026
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