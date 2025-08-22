CAFE MELI
Ενημέρωση ελαιοπαραγωγών Π.Ε. Ηρακλείου για τον δολωματικό ψεκασμό

22/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς για τα παρακάτω:

Μέχρι σήμερα στις Τοπικές Κοινότητες της Π.Ε. Ηρακλείου έχει ολοκληρωθεί και ο δεύτερος γενικός δολωματικός ψεκασμός (με εξαίρεση κάποιες περιοχές της Μεσαράς), ενώ σε πολλές Τοπικές Κοινότητες (στο βόρειο και νότιο παραλιακό μέτωπο καθώς και στο κέντρο του νομού) ολοκληρώθηκε ακόμα και ο τρίτος γενικός δολωματικός ψεκασμός.

Η καταπολέμηση του δάκου κατά τη φετινή περίοδο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της μειωμένης καρποφορίας αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (με εξαίρεση την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου) και που συνεχίζουν να επικρατούν. Οι υψηλές σχετικές υγρασίες (ιδιαίτερα τις πρώτες πρωϊνές ώρες) και οι θερμοκρασίες είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόμου, ενώ οι επίμονοι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τους ψεκασμούς του προγράμματος δακοκτονίας αλλά και την αποτελεσματικότητα αυτών.

Σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες που εντοπίζονται κυρίως στο παραλιακό μέτωπο καθώς και σε περιοχές με αυξημένο υψόμετρο, στο δίκτυο παγίδευσης της υπηρεσίας μας καταγράφονται σταθερά υψηλοί και κατά τόπους πολύ υψηλοί δακοπληθυσμοί, παρά τους τρεις γενικούς δολωματικούς ψεκασμούς που έχουν ήδη διενεργηθεί. Επίσης, και σε άλλες περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου έχουν διαπιστωθεί κατά τόπους σημαντικές προσβολές στον ελαιόκαρπο από το δάκο, ιδιαιτέρως σε ελαιόφυτα με χαμηλά ποσοστά καρποφορίας, τα οποία ποσοστά δυστυχώς αποτελούν την πλειοψηφία της φετινής καρποφορίας. Οι περιοχές στις οποίες στα τέλη Ιουλίου επικράτησαν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες (πεδινές περιοχές της πεδιάδας της Μεσαράς), δε φαίνεται να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα με το έντομο.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, συνιστάται οι ελαιοπαραγωγοί της Π.Ε. Ηρακλείου να παραμείνουν σε εγρήγορση, να παρακολουθούν την εξέλιξη των προσβολών στον ελαιόκαρπο και εφόσον υπάρξει αναγκαιότητα να προχωρούν στις κατάλληλες θεραπευτικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πάντοτε σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους τους. Αυτοί θα τους υποδείξουν την καταλληλότερη μέθοδο καταπολέμησης, η οποία θα πρέπει να συνδυάζει την σημαντική αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο προϊόν, τον χρήστη και το περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι για την παραγωγή ελαιόλαδου που θα χαρακτηριστεί ως Π.Ο.Π. απαγορεύεται η καταπολέμηση του δάκου με ψεκασμούς καλύψεως.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γόρτυνα εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για τα έτη 2023-2025 οι Κοινότητες  Διονυσίου – Παναγιάς, Σοκαρά και Στερνών. Οι ελαιοπαραγωγοί των παραπάνω περιοχών θα πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την προστασία των ελαιοδέντρων τους από τον δάκο. Οι καλλιεργητές που έχουν ελαιόδεντρα σ’ αυτές τις Κοινότητες δεν θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας για τον ελαιόκαρπο που προέρχεται από αυτά τα ελαιόδεντρα.

Επίσης οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες ψεκασμών από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης

•        είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.crete.gov.gr επιλέγοντας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ / ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ / ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
•        ή απευθείας επιλέγοντας την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

Δακοκτονία Π.Ε. Ηρακλείου

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία.

