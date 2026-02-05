Το συνέδριο «Energy in Buildings Crete 2026»

Το ελληνικό παράρτημα της ASHRAE επιστρέφει στην Κρήτη για 4η συνεχόμενη χρονιά με την υποστήριξη του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE/TAK).

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη κληρονομιά της σειράς συνεδρίων “Energy in Buildings”, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή του στη μετάδοση της γνώσης και την προώθηση των σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών στον κτιριακό τομέα.

Παραμένοντας πιστό στην βασική του αποστολή, την προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της πρακτικής εμπειρογνωμοσύνης, το ελληνικό παράρτημα της ASHRAE ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τεχνικής και επιστημονικής κοινότητας της Κρήτης και προσκαλεί μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, μελετητές, κατασκευαστές, ενεργειακούς ελεγκτές και επαγγελματίες του κτιριακού τομέα στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis από τις 09:00 έως τις 18:00.

Το συνέδριο θα ασχοληθεί με εξαιρετικά επίκαιρα θέματα, δίνοντας έμφαση στα εξής:

Ενεργειακή Απόδοση και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια

Οικοσυστήματα κτιρίων και πόλεων

Εφαρμογή προτύπων και οδηγιών για αξιοβίοτα-υγιή-αξιόπιστα-αποδοτικά-φιλικά προς το περιβάλλον κτήρια.

Η ατζέντα περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, δύο εκ των οποίων θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά ως διαδραστικά εργαστήρια, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία για εις βάθος κατανόηση και πρακτική μάθηση.

Θεματικές Ενότητες:

Ενεργειακή Αποδοτικότητα σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Εφαρμογές

Ενεργειακά Οικοσυστήματα και ενσωμάτωση Κτιρίων

Εργαστήριο Ψυχρομετρίας

Εργαστήριο ASHRAE 90.1 & ASHRAE 62.1 και εφαρμογές.

Το Energy in Buildings Crete έχει καθιερωθεί ως μια βασική ετήσια εκδήλωση για το νησί της Κρήτης και στοχεύει για άλλη μια φορά να χρησιμεύσει ως σημείο συνάντησης, δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων, καινοτομίας και επαγγελματικού διαλόγου για τους μηχανικούς και επαγγελματίες του δομημένου περιβάλλοντος.

Η είσοδος στο συνέδριο θα είναι ΔΩΡΕΑΝ αλλά η εγγραφή είναι υποχρεωτική από τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.ashrae.gr/REGISTRATION/

Λίγα λόγια για την ASHRAE :

Η ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) ιδρύθηκε το 1894 και πήρε την τελική της μορφή το 1959, από τα μέλη για τα μέλη της! Έχει πάνω από 57.000 μέλη σε 130 χώρες και 200 παραρτήματα σε 15 περιφερειακά τμήματα.

Η Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού (ASHRAE), αποτελεί τον κύριο οργανισμό έκδοσης προτύπων, οδηγιών, κανονισμών και εγχειριδίων σε θέματα κλιματισμού, θέρμανσης, εξαερισμού ποιότητας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης και αναγνωρίζεται παγκοσμίως για τη συνεισφορά και επιρροή της στα θέματα αυτά, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των προτύπων-νόμων της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας αποτελούν αποτέλεσμα της δραστηριότητάς της. Για τις διαδικασίες τυποποίησης της ASHRAE, η Επιτροπή Τυποποίησης (Standards Committee) με 26 μέλη, διαφόρων ειδικοτήτων & επαγγελματικών φορέων επιβλέπει τις πρακτικές & διαδικασίες σύμφωνα με τις αρχές του φορέα διαπίστευσης ANSI (Αμερικανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης).

Το ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE είναι ενεργό από το 1999, διοργανώνει συνέδρια και τεχνικές ημερίδες, μεταφέρει τεχνογνωσία και προσαρμόζει τα εργαλεία της ASHRAE στην ελληνική αγορά με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.ashrae.gr