Ένας παιδοψυχίατρος για πάνω από 2.500 παιδιά στην Κρήτη!

Η παραίτηση της μοναδικής παιδοψυχιάτρου στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων (Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Ρεθύμνου, που οριστικοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου 2025, άφησε τη Δυτική Κρήτη χωρίς καμία δημόσια κάλυψη στην παιδοψυχιατρική. Το αποτέλεσμα είναι δραματικό: ολόκληρη η Κρήτη και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου που υπάγονται στην 7η ΥΠΕ, μένουν με μόλις έναν παιδοψυχίατρο στο ΠΑΓΝΗ.

«Έναν παιδοψυχίατρο για να αξιολογεί, να διαγιγνώσκει και να παρακολουθεί θεραπευτικά όλα τα παιδιά του νησιού. Έναν παιδοψυχίατρο για τις νοσηλείες, τις εισαγγελικές εντολές, τις πραγματογνωμοσύνες. Δηλαδή, στην πράξη, κανέναν, αφού είναι ανθρωπίνως αδύνατο ένας μόνο γιατρός να ανταποκριθεί σε αυτό το τεράστιο φορτίο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου.

«Η παιδοψυχίατρος του Ρεθύμνου, επί έξι χρόνια, κράτησε με αυτοθυσία το Κέντρο σχεδόν μόνη της, σε έναν ακατάλληλο χώρο, καλύπτοντας δύο νομούς και ταυτόχρονα δεχόμενη πιέσεις να εφημερεύσει και στο υποστελεχωμένο ΠΑΓΝΗ. Η παραίτηση της δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά φυσική συνέπεια της εργασιακής εξόντωσης, της έλλειψης προσωπικού και της απουσίας πολιτικής βούλησης» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε τραγικές επιπτώσεις: πάνω από 1.300 παιδιά που εξυπηρετούνταν στο Ρέθυμνο μένουν ξεκρέμαστα, άλλα 1.500 βρίσκονται σε λίστα αναμονής που ξεπερνά τους 17 μήνες, ενώ δεκάδες εισαγγελικές εντολές για παιδιά σε κίνδυνο παραμένουν εκκρεμείς. Οι οικογένειες, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα, στρέφονται σε ιδιώτες. Όσες δεν μπορούν, αναγκάζονται να ζουν με την αβεβαιότητα, την καθυστέρηση της διάγνωσης ή τη διακοπή της θεραπευτικής φροντίδας.

«Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: ένα ολόκληρο νησί και μια τεράστια περιφέρεια μένουν ακάλυπτα σε ένα τόσο κρίσιμο πεδίο όπως η παιδοψυχιατρική. Κι όμως, οι κυβερνήσεις διαχρονικά αγνόησαν τις δημόσιες εκκλήσεις για στελέχωση, αφήνοντας τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας να φυτοζωούν, ενώ προχώρησαν στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας» αναφέρει σε επίκαιρη ερώτηση του προς τον Υπουργό Υγείας και ο Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής ΚΚΕ Ηρακλείου.

Σήμερα, μετά και αυτήν τη τραγική εξέλιξη, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο βρίσκονται σε ένα υγειονομικό αδιέξοδο που θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες παιδιά και εφήβους. Η παραίτηση της γιατρού ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι χωρίς άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμων παιδοψυχιάτρων και στελέχωση όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, η ψυχική υγεία των παιδιών παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα ή, χειρότερα, αφήνεται στην τύχη της.