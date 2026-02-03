CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καλεί τους επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικών ειδών, περιπτέρων κλπ, που δραστηριοποιούνται στην χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου, όπως μεταβούν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την προσωρινή και με αντάλλαγμα παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου

ΧΡΥΣΟΣ

Αγαπητός Δημήτρης

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος: Συναγερμός για φωτιά στον ΧΥΤΑ | +Video

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Φωτιά εκδηλώθηκε σε νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ | +Photos, Video

03/02/2026

Βαρύς οπλισμός και εκρηκτικά υλικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ελλιμενισμού για το έτος 2026

03/02/2026

Σταύρος Αρναουτάκης: «Με ενότητα, συνεργασία και συνέργεια διεκδικούμε πόρους και υλοποιούμε έργα για όλη την Κρήτη»

03/02/2026

Η κοπή της Βασιλόπιτας στο Επιμελητήριο Λασιθίου

03/02/2026

Υπογραφή σύμβασης για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στον Άγιο Νικόλαο

03/02/2026

Sea4Future: Παγίδες για το λεοντόψαρο και ειδικό αλιευτικό εργαλείο για τον λαγοκέφαλο

03/02/2026

Αγιος Νικόλαος: Προχωράει η ανάπλαση της συνοικίας «Αράπικα» μετά από δεκαετίες αδράνειας

03/02/2026

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου βραβεύεται με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων

03/02/2026
Back to top button