Έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου της Χερσαίας Ζώνης Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, καλεί τους επιχειρηματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικών ειδών, περιπτέρων κλπ, που δραστηριοποιούνται στην χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου, όπως μεταβούν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για την προσωρινή και με αντάλλαγμα παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου

Αγαπητός Δημήτρης