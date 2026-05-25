Εν ενεργεία αντιδήμαρχος της Κρήτης στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένας αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης εμπλέκεται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.

Εκτός από τον αντιδήμαρχο, έχουν συλληφθεί ακόμη 19 άτομα. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκαναν ψευδείς δηλώσεις για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων.

Οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση, και έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέλφια λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν τις απαιτούμενες κινήσεις.