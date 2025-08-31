Ελούντα: Σοβαρή βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό; – Η δυσωδία πλήττει την περιοχή

Έντονη ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους και επισκέπτες της Ελούντας η δυσάρεστη οσμή που είχε κατακλύσει την περιοχή, έπειτα από πιθανή βλάβη στον τοπικό βιολογικό καθαρισμό λυμάτων. Το φαινόμενο έγινε πολύ έντονο το Σάββατο και αυτό ενισχύθηκε λόγω της άπνοιας που επικρατούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίστηκε το τελευταίο 24ωρο, όταν μηχανική βλάβη οδήγησε σε πιθανή διακοπή της κανονικής επεξεργασίας λυμάτων. Η δυσοσμία ήταν αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους επιχειρηματίες του τουρισμού, καθώς η εικόνα της περιοχής πλήττεται εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκαν επί τόπου, προσπαθώντας να εντοπίσουν την αιτία και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Παράλληλα, ζητούν την κατανόηση του κοινού, ενώ τονίζουν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την ανάγκη τακτικής συντήρησης και εφεδρικών λύσεων σε κρίσιμες υποδομές, ώστε να αποφεύγονται τέτοια συμβάντα που πλήττουν τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων όσο και την τουριστική εικόνα της περιοχής.

Αναμένουμε την ανακοίνωση από τους αρμόδιους για το θέμα αυτό.