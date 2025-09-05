CAFE MELI
Ελούντα: Αμεση επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς

05/09/2025
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Ελούντας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση με χαμηλή βλάστηση, και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη περιοχή, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοντινό ξενοδοχείο, το οποίο παραμένει ασφαλές.

