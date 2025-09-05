Ελούντα: Αμεση επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Ελούντας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση με χαμηλή βλάστηση, και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη περιοχή, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοντινό ξενοδοχείο, το οποίο παραμένει ασφαλές.