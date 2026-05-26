Ελούντα: Εντοπίστηκε ύποπτο μεταλλικό αντικείμενο από ψαράδες

26 Μαΐου 2026
Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα, 26/5, στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτου μεταλλικού αντικειμένου στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Αντωνίου στην Ελούντα από ψαράδες της περιοχής.

Αρχικά το αντικείμενο θεωρήθηκε πως ήταν νάρκη, πιθανότατα ναυτικού τύπου, ενώ υπήρχαν εκτιμήσεις ότι ίσως προερχόταν από την Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πρόκειται τελικά για τμήμα πυραύλου ρωσικής κατασκευής από αντιαεροπορικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε χρήση από τον Ελληνικό Στρατό από το 1992.

Την υπόθεση, όπως σημειώνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού, έχουν επιληφθεί οι Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού γνωστοποιείται το εξής:

Σας ενημερώνουμε σχετικά με δημοσίευμα στον Τύπο, που αφορά την εύρεση μεταλλικού αντικειμένου στην Ελούντα Κρήτης, τα εξής:

α. Πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος OSA – AK. Tο εν λόγω σύστημα είναι ρωσικής κατασκευής και χρησιμοποιείται από τον Στρατό Ξηράς (από το 1992).

β. Η αντιμετώπιση του έχει αναληφθεί από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και δεν εγκυμονεί κίνδυνο».

