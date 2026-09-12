Elounda Hills: Ξεκινούν οι εργασίες για τις πρώτες παραθαλάσσιες βίλες

Ξεκινούν οι εργασίες για την πρώτη φάση των παραθαλάσσιων κατοικιών (Waterfront Villas), με επιμέλεια των εσωτερικών χώρων από τη Ralph Lauren Home, και των Marina Branded Apartments, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της εμβληματικής επένδυσης στην Κρήτη.

Η Mirum Hellas ανακοινώνει ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα στην ανάπτυξη του Elounda Hills, με την υπογραφή της πρώτης κύριας κατασκευαστικής σύμβασης με τη Δομική Κρήτης, που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου σε ένα καινούργιο στάδιο του κατασκευαστικού πλάνου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Δομική Κρήτης αναλαμβάνει την κατασκευή της πρώτης φάσης που αφορά 2 Waterfront Villas με interiors από τη Ralph Lauren (σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και διακοσμητικά στοιχεία) καθώς και 24 διαμερίσματα στην περιοχή της μαρίνας (Marina Branded Apartments).

Η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί την πρώτη από μια σειρά προγραμματισμένων κατασκευαστικών συμβάσεων και ακολουθεί τις συμφωνίες Early Contractor Involvement (ECI) που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026, αντιπροσωπεύοντας το πρώτο μεγάλο οικιστικό έργο που περνά από τη διαδικασία του ECI στη φάση της υλοποίησης.

Οι εργασίες στο πλαίσιο της νέας σύμβασης θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κατασκευαστικού έργου αναμένεται έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Η έναρξη της κατασκευής των Waterfront Villas αποτελεί καθοριστικό βήμα τόσο για το συνολικό έργο όσο για τη συνεργασία μεταξύ του Elounda Hills και της Ralph Lauren Home, αποκαλύπτοντας σταδιακά την ιδιαίτερη σχεδιαστική φιλοσοφία αυτών των εξεζητημένων κατοικιών: Τοποθετημένες κατά μήκος της ακτογραμμής του Elounda Hills, οι Waterfront Villas θα αποτελέσουν μέρος της exclusive και πλέον πολυτελούς πρότασης του προορισμού. Επιπροσθέτως, η νέα σύμβαση δίνει ώθηση στην ανοικοδόμηση των Marina Branded Apartments, που αποτελούν βασικό τμήμα της περιοχής πλησίον της Μαρίνας και της ευρύτερης πρώτης φάσης ανάπτυξης του Elounda Hills.

Ας σημειωθεί ότι η επιλογή της Δομικής Κρήτης, μιας σημαντικής κατασκευαστικής εταιρείας με έδρα την Κρήτη, υπογραμμίζει τη δέσμευση του Elounda Hills να συνεργάζεται με καταξιωμένες ελληνικές και κρητικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα του έργου δυναμώνει, αναμένεται να δημιουργηθούν περαιτέρω ευκαιρίες για τοπικούς εργολάβους, προμηθευτές, επαγγελματίες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομία του Λασιθίου και της Κρήτης συνολικά.

Η νέα σύμβαση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα υλοποίησης του Elounda Hills, του μεγάλου βιώσιμου προορισμού πολυτελούς φιλοξενίας και κατοικίας που αναπτύσσεται στη βορειοανατολική ακτογραμμή του νησιού. Σε μια έκταση περίπου 90 εκταρίων, με ακτογραμμή μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, το Elounda Hills θα αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο προορισμό που θα συνδυάζει πολυτελή φιλοξενία, υπέρ πολυτελείς κατοικίες, μαρίνα, παραλιακές εγκαταστάσεις άθλησης και ευεξίας, εστιατόρια, εμπορικούς χώρους κ.ά.

Η πρώτη φάση της ανάπτυξης περιλαμβάνει 130 branded residences, δύο ξενοδοχεία και ένα Hotel Beach Club, που θα λειτουργούν υπό τη διαχείριση της 1 Hotels & Homes (Starwood). Επίσης θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις αναψυχής και φιλοξενίας, καθώς και boutique μαρίνα με δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων από 50 σκαφών σε προστατευμένη λιμενολεκάνη και παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε superyachts μήκους άνω των 70 μέτρων.

Με συνολική επένδυση που ανέρχεται σε περίπου €800 εκατ., το Elounda Hills αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά παραθεριστικά χωριά που αναπτύσσονται σήμερα στην Κρήτη και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί. Εντάσσεται σε μια νέα γενιά έργων υψηλών προδιαγραφών και διεθνούς προσανατολισμού, που ενισχύουν τη θέση του νησιού στον χάρτη του πολυτελούς τουρισμού και της παραθεριστικής κατοικίας καθόλη τη διάρκεια του έτους.