ΕΛΜΕΠΑ: Ξεκινούν διαγραφές φοιτητών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

Photo of Media+ Media+ Send an email 26/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2025
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενημερώνει τους φοιτητές του σχετικά με την εκκίνηση αυτοδίκαιων διαγραφών φοιτητών και φοιτητριών με έτος εισαγωγής το 2016 ή και προγενέστερο, διαβάστε παρακάτω την σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με έτος εισαγωγής το 2016 ή πριν, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Τμήμα τους δύο (2) μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2025.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα παράτασης ή εξαίρεσης αλλά μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών και εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να επισκεφθούν άμεσα τον επίσημο ιστότοπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hmu.gr/diagrafes, για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος, για τις προθεσμίες που έχουν τεθεί από κάθε Τμήμα, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν.

Οι προθεσμίες είναι αυστηρές και δεν προβλέπεται παράταση Οι δικαιούχοι καλούνται να προχωρήσουν επειγόντως στη συμπλήρωση της αίτησης που είναι απαραίτητη για την εξαίρεσή τους από τις διαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εκ της Πρυτανείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

