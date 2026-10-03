ΕΛΜΕΠΑ | Τριετής διεθνής συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ελλάδα

Μια σημαντική τριετής διεθνής συνεργασία με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Ελλάδα εγκαινιάστηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), του John Jay College of Criminal Justice του City University of New York (CUNY) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης ‘ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ’, με πρωτοβουλία της τελευταίας.

Η συνεργασία θέτει τις βάσεις για ένα κοινό πλαίσιο δράσης που συνδέει την ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα με τη διεθνή επιστημονική τεχνογνωσία και την κοινωνία των πολιτών.

Με ορίζοντα τριετίας, οι τέσσερις φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, με στόχο τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε ουσιαστικές δράσεις πρόληψης, υποστήριξης και προστασίας των παιδιών.

Η επίσημη έναρξη της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, παρουσία εκπροσώπων και των τεσσάρων φορέων.

Η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, δήλωσε: «Η υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας έχει για εμάς στρατηγική και εμβληματική σημασία. Στόχος μας δεν είναι η έρευνα για την έρευνα, αλλά η μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε πράξη, με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.»

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητής Παναγιώτης Νεκτάριος, δήλωσε: «Εύχομαι το Μνημόνιο αυτό να αποτελέσει τη βάση για ουσιαστικές ερευνητικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικές δράσεις και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την προστασία των παιδιών. Γιατί, όταν πρόκειται για την ασφάλεια και τα δικαιώματά τους, η επιστημονική γνώση αποκτά τη μεγαλύτερη αξία της όταν γίνεται πράξη»

«Κανένας φορέας και καμία χώρα δεν έχει όλες τις απαντήσεις. Η πραγματική αξία αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας βρίσκεται σε όλα όσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί μετά την υπογραφή του», συμπλήρωσε ο Dr. Anthony Carpi, John Jay College of Criminal Justice – CUNY, Κοσμήτωρ Έρευνας του Πανεπιστημίου.

Οι συνιδρυτές της Οργάνωσης, Μαρία Λαθούρη, Δημήτρης Μοθωναίος και Παύλος Αχής επεσήμαναν: «Σήμερα, τρία πανεπιστήμια από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Οργάνωσή μας για έναν κοινό σκοπό: να μη μείνει κανένα παιδί μόνο απέναντι στην κακοποίηση. Με μια επιστημονική ομάδα 30 ανθρώπων και τη δύναμη της διεθνούς συνεργασίας, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για να μετατρέψουμε τη γνώση σε πρόληψη και την πρόληψη σε πραγματική προστασία.

Στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης της συνεργασίας, η Prof. Elizabeth L. Jeglic, Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο John Jay College of Criminal Justice – CUNY, διεθνώς αναγνωρισμένη για το ερευνητικό της έργο στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την παιδοπαγίδευση (sexual grooming), πραγματοποίησε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ομιλία με τίτλο «The Red Flags of Sexual Grooming», εστιάζοντας στην αναγνώριση των προειδοποιητικών ενδείξεων και στη σημασία της πρόληψης. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η ίδια: «Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συμβαίνει η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι το μοναδικό κλειδί για την πρόληψη αυτής.»

Tο Μνημόνιο Συνεργασίας έχει υπογραφεί από τους κάτωθι: Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανι του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη, πρώην Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Lynda Mules, University Executive Director of Research Integrity and Compliance, John Jay College of Criminal Justice – City University of New York, Μαρία Λαθούρη, Ιδρύτρια & Πρόεδρο Δ.Σ. «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ».

Η Πρώτη πανελλαδική έρευνα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα

Πρώτος σημαντικός σταθμός της τριετούς συνεργασίας είναι η πρώτη πανελλαδική έρευνα για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα, η οποία ξεκινά επίσημα στις 10 Οκτωβρίου 2026, με πρωτοβουλία της Οργάνωσης “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”.

Η έρευνα θα είναι πλήρως ανώνυμη και θα απευθύνεται στον ενήλικο γενικό πληθυσμό επιδιώκοντας να αποτυπώσει την έκταση και τις διαστάσεις του φαινομένου στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από τη συλλογή δεδομένων από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, θα διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, οι συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνει η κακοποίηση, οι πρακτικές προσέγγισης των δραστών, η αποκάλυψη των περιστατικών και η πρόσβαση των επιζώντων σε υπηρεσίες υποστήριξης.

Η Μαρία Παπαδακάκη, επιστημονικά υπεύθυνη της Πανελλαδικής Έρευνας, Διευθύντρια του Εργαστηρίου LaHeRS, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ, υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστων δεδομένων που να αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα: «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά αν δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς εκδηλώνεται το φαινόμενο στη χώρα μας. Χρειαζόμαστε αξιόπιστα ελληνικά δεδομένα, ώστε η γνώση να μετατραπεί σε ουσιαστικές πολιτικές πρόληψης και προστασίας.»

«Οι επιζώσες και οι επιζώντες είναι οι ειδικοί της εμπειρίας τους. Η έρευνά μας τους δίνει φωνή κι εμείς δεσμευόμαστε να τους ακούσουμε», συμπλήρωσε η Άννα Τουλουμάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Οργάνωσης και επιστημονικά υπεύθυνη για την έρευνα από την πλευρά της Οργάνωσης.

Σχετικά με την Οργάνωση πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ»

Η Οργάνωση “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αποκλειστικό αντικείμενο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την υποστήριξη ενηλίκων επιζώντων. Μέσα από την έρευνα, την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συνεργασία με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, εργάζεται για την ανάπτυξη ουσιαστικών δράσεων πρόληψης και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου προστασίας των παιδιών στην Ελλάδα.

Η Πανελλαδική Έρευνα πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη των συμμάχων της Οργάνωσης, HOWDEN ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΒΙΚΟΣ Α.Ε. και ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και σε ακουστική μορφή μέσω της Evenly.Care.

Η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, των Electra Hotels, της Evenly.Care, της Art Dose, της Whales Don’t Follow Maps και της 24 Media.