CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

ΕΛΜΕΠΑ: Αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές/φοιτήτριες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με έτος εισαγωγής το 2016 ή πριν, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Τμήμα τους δύο (2) μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2025.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα παράτασης ή εξαίρεσης αλλά μόνο μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών και εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

ΧΡΥΣΟΣ

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να επισκεφθούν άμεσα τον επίσημο ιστότοπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hmu.gr/diagrafes, για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις ή εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος, για τις προθεσμίες που έχουν τεθεί από κάθε Τμήμα, καθώς και για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν. Οι προθεσμίες είναι αυστηρές και δεν προβλέπεται παράταση Οι δικαιούχοι καλούνται να προχωρήσουν επειγόντως στη συμπλήρωση της αίτησης που είναι απαραίτητη για την εξαίρεσή τους από τις διαγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εκ της Πρυτανείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

24/10/2025

Μια Κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης – Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route»

24/10/2025

Συλλήψεις από την θηροφυλακή για παράνομο κυνήγι

24/10/2025

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι δεν μπορεί να συνεχιστεί

24/10/2025

Συνάντηση εργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για δράσεις κλιματικής ανθεκτικότητας

24/10/2025
elassona seismos rigma

Επιπλέον αισθητήρες προειδοποίησης για τσουνάμι και σεισμούς στην Κρήτη

24/10/2025

Μπήκαν οι υπογραφές για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

24/10/2025

Επιτυχής διοργάνωση της εκδήλωσης “Erasmus Days 2025” από τη ΔΔΕ Λασιθίου

24/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Προμήθεια εξοπλισμού γεωτρήσεων και “έξυπνων” υδρομέτρων στο αρδευτικό δίκτυο

24/10/2025

Υπογραφή Προγραμματικής για την ανάδειξη της Ενετικής Οχύρωσης και των Νεωρίων

23/10/2025
Back to top button