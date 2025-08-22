CAFE MELI
ΕΛΜΕ Λασιθίου: Προπληρωμένος εμπαιγμός των αναπληρωτών

22/08/2025
Επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, οι ανησυχίες μας για τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις κυβέρνησης και ΔΥΠΑ, αφού πολλοί από τους αναπληρωτές που απολύθηκαν τον Ιούνιο έμειναν χωρίς ούτε ένα ευρώ στην τσέπη για όλο το καλοκαίρι.

Είναι αυτοί που θα κληθούν σε λίγες μέρες να αναπληρώσουν για άλλη μια φορά τους εαυτούς τους, να καλύψουν δηλαδή πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης ως αναπληρωτές,  έχοντας πίσω τους ένα καλοκαίρι ανέχειας και μιζέριας, αγωνίας και εξευτελισμού ως θύματα της περιβόητης προπληρωμένης κάρτας. Γίνονται έτσι οι άφραγκοι χορηγοί του ΥΠΑΙΘΑ στην Ελλάδα 2.0.

Η “μεγάλη καινοτομία” του καλοκαιριού, αποδείχτηκε άλλο ένα φιάσκο σε βάρος των συμβασιούχων. Στην πράξη, μιλάμε για μια κάρτα που δεν πληρώνει, για μια κάρτα «φαντομά»: άλλοι δεν την έχουν καν παραλάβει, άλλοι την έχουν αλλά βλέπουν μόνο εικονικά ποσά στην εφαρμογή, άλλοι πληρώθηκαν… τρία και πέντε ευρώ, γιατί, λέει, «έπρεπε να υπολογιστούν πρώτα οι μικρότερες ημέρες». Κι όλα αυτά με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για «νέες, σύγχρονες μορφές στήριξης» συντηρώντας το μιντιακό της αφήγημα.

Αντί λοιπόν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που όλη τη χρονιά υπήρξαν οι στυλοβάτες της δημόσιας εκπαίδευσης να ξεκουράζονται και να σχεδιάζουν τη νέα σχολική χρονιά, κάθονται σπίτι όμηροι, περιμένοντας τον ταχυδρόμο με το δέμα-ελπίδα! Ή, ακόμα χειρότερα, τηλεφωνούν στη ΔΥΠΑ, στα ΕΛΤΑ και στις τράπεζες και ακούνε το γνωστό παιχνίδι: «εμείς δεν φταίμε – οι άλλοι φταίνε».

Αίσχος!

Δεν είναι δυνατόν το 2025 να εμπαίζεται έτσι η νοημοσύνη μας και η επιβίωση χιλιάδων συναδέλφων, που μπαίνουν κάθε χρόνο σε τάξεις για να καλύψουν τα μόνιμα κενά. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται σαν «απασχολήσιμοι» για συνεντεύξεις σε οποιοδήποτε κλάδο, ενώ η πραγματική τους δουλειά είναι στα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουν για πλεονάσματα και τουριστικά ρεκόρ, να σχεδιάζουν και άλλες δαπάνες για τη δήθεν άμυνα και οι εκπαιδευτικοί να ζουν με ψίχουλα, κι αυτά με το σταγονόμετρο και μέσω κάρτας ανύπαρκτης ή απλήρωτης στην καλύτερη περίπτωση.

Η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει εδώ!

Διεκδικούμε:

  • Να καταργηθεί άμεσα το αίσχος της προπληρωμένης κάρτας. Το επίδομα να δίνεται ολόκληρο και με μετρητά σε όλους τους συμβασιούχους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ που να κατοχυρώνει 12μηνη σύμβαση για τους αναπληρωτές, μέχρι το διορισμό.
  • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς για να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία και όχι την χθεσινή κοροϊδία σε διορισμούς, όπου ανακοινώθηκαν μόλις 8.823 πανελλαδικά –και μόλις 36 για το Λασίθι, αφήνοντας χιλιάδες κενά στα σχολεία και εκπαιδευτικούς σε ομηρία.
  • Κανένας συνάδελφος μόνος του!

Όλοι οι αναπληρωτές να οργανωθούν στην ΕΛΜΕ Λασιθίου – να παλέψουμε μαζί για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Παλεύουμε για όσα μας αξίζουν και δικαιούμαστε -και που σίγουρα δεν είναι προπληρωμένες κοροϊδίες που ως απλήρωτοι πληρώνουμε ακριβά!

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου:

